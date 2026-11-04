ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 11 самбисти на световното в Ташкент

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

В Кипър умъртвиха 80 000 животни заради шапа

Димчо Райков

Редактор: Димчо Райков

1168
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Популацията на омце в Кипър силно е намаляла заради шапа.
Популацията на омце в Кипър силно е намаляла заради шапа.

Епидемията от шап в Кипър е наложила умъртвяването на над 80 000 животни, съобщава електронното издание на в. "Политис", като цитира данни на министерството на земеделието. Според медията вече са засегнати 126 жимвотновъдни ферми.

Първият случай на заразено с шап животно беше регистриран през февруари, но разрастването на епидемията наложи предприемането на строги ограничителни мерки.

По данни на министерството заради умъртвяване на животни в засегнатите ферми са били унищожени 11,9 на сто от популацията на кози и овце, 3,5 на сто от говедата и около 7,8 на сто от свинете на острова.

Ваксинационната кампания вече е покрила около 97 на сто от останалите животни. За осигуряване на ваксини през тази и следващата година Министерският съвет е гласувал средства в размер на 5,1 милиона евро.

Популацията на омце в Кипър силно е намаляла заради шапа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание