В Кипър умъртвиха 80 000 животни заради шапа

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Епидемията от шап в Кипър е наложила умъртвяването на над 80 000 животни, съобщава електронното издание на в. "Политис", като цитира данни на министерството на земеделието. Според медията вече са засегнати 126 жимвотновъдни ферми.

Първият случай на заразено с шап животно беше регистриран през февруари, но разрастването на епидемията наложи предприемането на строги ограничителни мерки.

По данни на министерството заради умъртвяване на животни в засегнатите ферми са били унищожени 11,9 на сто от популацията на кози и овце, 3,5 на сто от говедата и около 7,8 на сто от свинете на острова.

Ваксинационната кампания вече е покрила около 97 на сто от останалите животни. За осигуряване на ваксини през тази и следващата година Министерският съвет е гласувал средства в размер на 5,1 милиона евро.