Тръмп винаги бил готов да работи с демократите, твърди US посланикът в Белгия

Доналд Тръмп "винаги е бил готов да работи с демократите". Това заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт по повод резултатите от междинните избори в неговата страна. Резултатите не са изненада и показват, че изборната система работи добре, добави дипломатът в интервю за телевизия Ер Те Ел, цитирана от БТА.

Президентът Тръмп винаги е бил готов да работи с демократите, това важи и за мен, каза Уайт. Дал съм клетва да не взимам страна. Има неща, по които можем да работим заедно с демократите, допълни той. И добави, че само два пъти в историята на неговата страна е имало президент, който да запази мнозинството на междинните избори.

В политиката на президента Тръмп някои решения бяха трудни и той го знаеше, посочи Уайт. Посланикът настоя, че става дума за дългосрочни стратегически решения и това оправдава посоката, поета от държавния глава.