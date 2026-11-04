Изборите в САЩ: Безпрецедентни пробиви и разочарование на младите и латиносите от Тръмп

Във връзка междинните избори в САЩ, на които демократите си връщат контрола върху двете камари на Конгреса, според прогнозни резултати на американските медии, агенция Франс прес публикувани някои данни, които показват историческия мащаб на поражението за американския президент.

Рекорден брой предварително гласували

Общата избирателна активност все още не е известна, но над 61,7 милиона американци са гласували по пощата или са пуснали бюлетините си в урните преди изборния ден, сочат данните на Изследователската лаборатория за избори към Университета на Флорида. Това е абсолютен рекорд за предварително гласуване на междинни избори в САЩ и несъмнено е дало сериозно предимство на демократите, които традиционно по-често от републиканците прибягват до този начин на гласуване.

Данните показват също висока активност сред афроамериканците, младите хора и други групи, които обикновено подкрепят кандидатите на Демократическата партия, според анализ на американската медия Ен Пи Ар.

Безпрецедентни разходи

Разходите за предизборните кампании достигнаха безпрецедентните 11,9 милиарда долара – с над 30% повече спрямо 8,9 милиарда долара, похарчени на междинните избори през 2022 г. Това показват данните на неправителствената организация OpenSecrets, специализирана в проследяването на финансирането на американския политически живот.

Набирането на средства за кампаниите и покупките на рекламно време и пространство отбелязаха рязък скок, стимулирани от външното финансиране на т.нар. „комитети за политическо действие" – групи, които финансират кандидатите.

Това външно финансиране осигури 360 милиона долара на републиканците, но огромните възможности на самите демократически кандидати да набират средства се оказаха сериозно предимство за тях.

Кандидатите за Камарата на представителите и Сената са използвали рекордните 3,7 милиарда долара от средствата в предизборните си фондове, като демократите са похарчили с 800 милиона долара повече от републиканците, сочат данните на OpenSecrets.

В Тексас кандидатът на демократите за Сената Джеймс Таларико постави рекорд, набирайки внушителните 145 милиона долара – почти седем пъти повече от 22-та милиона долара, събрани от републиканския му съперник Кен Пакстън, който беше принуден да разчита на външни организации за финансиране на кампанията си.

Безпрецедентни пробиви

Канзас не беше избирал сенатор от Демократическата партия от 1932 г. насам. Сега Адам Хамилтън, пастор на огромна методистка църква, сложи край образно казано на 94-годишната местна изборна суша за своята партия, като отне сенаторското място на досегашния републикански представител Роджър Маршал.

Друг щат, който от десетилетия беше бастион на консерваторите – Тексас, премина към демократите, като избра Джеймс Таларико. Това е първият подобен успех от 1988 г. насам – година преди раждането на самия Таларико.

Изненада имаше и в Южна Каролина: Ани Андрюс осигури първата победа на демократите в този щат от 1998 г. насам, като отстрани досегашната сенаторка Дарлайн Греъм, която за кратко наследи брат си Линдзи – верен съюзник на Доналд Тръмп, починал през юли.

Младите избиратели и латиноамериканците се разочароваха от Тръмп

Младите хора и избирателите от латиноамериканската общност категорично се отдръпнаха от президента Доналд Тръмп и Републиканската партия, показват проучванията сред гласувалите след излизането им от избирателните секции.

Испаноезичните избиратели помогнаха на Доналд Тръмп да спечели президентския пост през 2016 г. и изиграха решаваща роля за победата му на президентските избори през 2024 г., когато подкрепиха с малка преднина демократката Камала Харис – 51% срещу 48%, според изследователския център „Пю ризърч център".

Но сега настъпи масов обрат в техните предпочитания. Според екзитполовете на „Ен Би Си Нюз" избирателите от латиноамериканската общност са подкрепили кандидатите на демократите с 62% срещу 35% за републиканците.

Младите избиратели, чиито гласове бяха почти равномерно разпределени между двете партии през 2024 г., също не подкрепиха Доналд Тръмп във вторник. Според същите проучвания на „Ен Би Си Нюз" близо три четвърти от избирателите на възраст между 18 и 29 години (72%) са гласували за демократите срещу едва 25% за републиканците.