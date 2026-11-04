Американци отмениха сделка за 7 млрд. долара с китайска фирма под натиск от Вашингтон

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Американската технологична компания „Оракъл" (Oracle) е анулирала петгодишен договор за предоставяне на изчислителна мощност на китайската „Тенсент" (Tencent), оценяван на около 7 млрд. долара, след намеса на администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава „Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати източници.

Споразумението е предвиждало достъп до 100 000 съвременни чипа за изкуствен интелект в центрове за данни в Югоизточна Азия. За сделката, определяна като най-големия подобен договор на „Тенсент" в чужбина, изданието съобщи за първи път през септември.

Според двама източници американски представители са изразили пред „Оракъл" опасения относно договора. Същевременно висши служители от китайската провинция Гуандун, където е седалището на „Тенсент", са призовали компанията да подкрепя местните производители на чипове, посочва един от източниците.

Впоследствие сделката е била отменена. „Оракъл", „Тенсент" и Белият дом не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Случаят показва нарастващите трудности пред американските доставчици на облачни услуги, които обслужват китайски компании за изкуствен интелект, отбелязва вестникът, цитиран от БТА. Недостатъчното местно предлагане на чипове и затягането на американския експортен контрол насочват китайските технологични групи към изчислителна инфраструктура извън страната.

Договорите за използване на центрове за данни в чужбина могат да им осигурят достъп до съвременни процесори на „Енвидиа" (Nvidia), които не са достъпни в Китай. Китайските компании използват тези ресурси особено за обучение на модели за ИИ, при което местните чипове все още имат ограничения, посочва изданието.

Според „Файненшъл таймс" подобни договори са допустими съгласно действащите правила, но американските доставчици са под нарастващ натиск да ограничават зависимостта си от китайски клиенти.

Във вторник вестникът съобщи, че „Енвидиа" е уведомила клиентите си, предоставящи облачни услуги, че поне 51 на сто от услугите им трябва да бъдат продавани на некитайски компании.

„БайтДенс" (ByteDance) и „Алибаба" (Alibaba) остават сред най-големите клиенти на центровете за данни в Югоизточна Азия. „Оракъл" е основен доставчик на „БайтДенс" в региона и разполага с множество центрове за данни в Малайзия.

Американската компания е съхранявала и данните на потребители в САЩ на платформата „ТикТок" (TikTok), преди да се включи в консорциума, придобил американските операции на приложението в края на миналата година.

Засиленото търсене на изчислителна мощност в Югоизточна Азия е довело до по-високи цени, по-дълги срокове и по-големи авансови плащания по договорите, посочва „Файненшъл таймс", цитиран от БТА.