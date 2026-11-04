Джон Ософ е новата звезда на демократите, харесват го за президент

Убедителното преизбиране на демократа Джон Ософ, който все още не е навършил 40 години, за сенатор от щата Джорджия, затвърждава позициите му на изгряваща звезда на Демократическата партия – две години преди следващите президентски избори, отбелязва Франс прес. Но всеки път, когато му зададат този въпрос – включително и преди два дни, Ософ казва, че няма „никакво желание" да се включва в надпреварата за Белия дом.

Много от неговите привърженици, с които АФП разговаря в Атланта, обаче открито се надяват именно на това и говорят от нуждата от свежа кръв във вените на Демократическата партия.

„Американският народ отхвърли покварата, корупцията и некомпетентността на президента Доналд Тръмп, който вече е политическа фигура с отслабени позиции", заяви Ософ пред своите привърженици в Атланта, след като беше оповестена снощи победата му.

Джон Ософ привлече сериозно медийно внимание в разгара на лятото със своите остроумни и запомнящи се реплики.

„Президентът спи по време на срещите си. Играе голф и търгува с акции. Не иска да си върши работата. Иска да построи своята бална зала и да пътува с Натали в техния летящ дворец, подарен от емира на Катар", заяви той по адрес на Доналд Тръмп по време на предизборен митинг. Той визира изгражданата по поръчка на Тръмп бална зала в Белия дом и новия президентски самолет, подарен на САЩ от Катар.

Думите му предизвикаха силен отзвук, видеозаписът бързо се разпространи в социалните мрежи, а Натали Харп – постоянно присъстващата, но малко позната помощничка на Доналд Тръмп – изведнъж се оказа в центъра на общественото внимание.

Отвъд това привържениците на Ософ изтъкват неговата „автентичност", „съпричастност" и способност да обединява хора отвъд партийните разделения.

Самият той не пропуска да подчертае подкрепата, която е получил по време на кампанията от кметове републиканци.

„Когато говори, ми напомня на Барак Обама. Той е искрен", казва Мери, жена на около 60 години, която е участвала в кампанията му, обикаляйки от врата на врата, за да агитира за преизбирането му.

„И двамата притежават това особено присъствие, което вдъхновява и дава надежда. Но са различни", обяснява пред АФП Джой Хъф, която работи в здравния сектор и който припомня, че здравеопазването беше една от основните теми в кампанията на Ософ.

„Той е изключително красноречив, но сравнението е трудно", уточнява Джан Калъм, бивша учителка на около 70 години.

Барак Обама, знакова фигура за демократите, лично посети Джорджия, за да подкрепи Джон Ософ в последния етап от кампанията за междинните избори. Така той затвърди една аналогия, която вестник „Ню Йорк Таймс" беше направил още през 2017 г.

Спортната фигура, навитите ръкави на ризата и несъмненото ораторско майсторство на Ософ допълнително подхранват сравненията с Обама.

Катрин Юрбен, специалист по комуникации в медицинския сектор, си спомня участието на Ософ в предизборен митинг на Камала Харис две години по-рано.

„Когато го чух да говори, си казах: „Този човек е изключителен. Той ще стане президент", разказва тя пред АФП. „Той се интересува от хората и не се страхува да заема категорична позиция. Смятам, че е един от малкото, които не позволяват на Тръмп да се измъква безнаказано", допълва тя.

Първият голям политически успех на Ософ датира от 2021 г. Тогава той печели привидно неблагоприятната надпревара срещу досегашния републикански сенатор и заедно с Рафаел Уорнок, който става другият сенатор от Джорджия, осигуряват на демократите мнозинство в горната камара на Конгреса.

Роден в еврейско семейство в Атланта, Джон Ософ става най-младият сенатор в състава на Конгреса по това време – едва на 33 години.

Още в ранна възраст той се учи от Джон Луис – знакова американска фигура в борбата за граждански права, който по онова време е конгресмен. Ософ му пише писмо, когато е едва на 16 години.

Преди да навлезе в политиката, Ософ се занимава с документално кино, особено с разследвания на корупцията. От този период е запазил усета си към образа и сценичното представяне. Дотолкова, че американската преса дори въвежда понятието „ъгълът на Ософ" – кадър, заснет от ниска гледна точка, с поглед, насочен надалеч, който създава внушително и благоприятно впечатление, отбелязва БТА.