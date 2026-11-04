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Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел до границата с Украйна

Мартина Ганчева, БТА

Мартина Ганчева, БТА

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F-16
F-16

Два изтребителя F-16, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, бяха вдигнати днес от 86-та авиобаза "Борча" в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел северно от град Вилково, на украинска територия, близо до границата с Румъния. Това се посочва в информация на ведомството, публикувана на официалната страница на институцията в интернет.

Не са регистрирани навлизания в националното въздушно пространство.

Въпреки това в 10:57 местно (и българско) време жителите на северната част на окръг Тулча в Румъния получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт относно възможно навлизане на дронове и бяха посъветвани да потърсят укритие.

F-16

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