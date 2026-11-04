Кой е демократът Джеймс Таларико, сложил край на републиканското господство в щата Тексас

Само на 37 години демократът Джеймс Таларико постигна забележителен успех на междинните избори в САЩ, спечелвайки оспорваното сенаторско място в Тексас и така наклони вляво политическите везни в този бастион на американския консерватизъм, който досега подкрепяше Доналд Тръмп.

Тексас – щат на петрола и земеделието, в който притежаването на оръжие е дълбоко вкоренено в местната култура и в който републиканският милиардер спечели с преднина от 14 процентни пункта през 2024 г., демократите не бяха печелили избори на щатско равнище от повече от 30 години.

„Тази вечер победихме Голиат", заяви Таларико, който е презвитериански семинарист, пред ликуващите си привърженици. Победната му реч беше изпълнена с библейски препратки и призиви за единство.

Победата му над Кен Пакстън, главен прокурор на щата и близък съюзник на Доналд Тръмп, беше една от най-значителните от междинните избори. Значението ѝ стана още по-голямо след последвалата победа на демократката Джина Инохоса в надпреварата за губернаторския пост на същия този щат. Когато няколко американски медии обявиха резултатите, хиляди избиратели, събрали се в театър в Остин, който е главен град на Тексас, избухнаха в радостни възгласи.

Изборната надпревара за Сената в Тексас, втория по население щат в САЩ, беше една от най-внимателно следените. До съвсем скоро победа на левицата в този щат изглеждаше немислима. Джеймс Таларико обаче успя да мобилизира избирателите на фона на исторически ниската популярност на Доналд Тръмп и силното недоволство сред гражданите от високите разходи за живот и войната в Иран.

Таларико е бивш учител, който е член на парламента на Тексас от 2018 г.. Той водеше кампания срещу икономическите неравенства и корупцията. Като представител на новото поколение демократи, които се определят като умерени, той се стремеше да привлече подкрепата на независимите избиратели и на разочарованите от Доналд Тръмп.

Таларико, който поставя християнската си вяра в центъра на политическата си дейност, също така акцентира върху необходимостта от единство и обещаваше да провежда „политика на любовта". Той обаче си навлече критики от страна на консервативните християни заради подкрепата си, наред с другото, за правото на аборт и правата на ЛГБТ+ общността.

Срещу него в сенаторската битка се изправи Кен Пакстън – ултраконсерватор и близък съюзник на Доналд Тръмп, който трудно успяваше да се отърси от многобройните скандали, свързани с името му. 63-годишният юрист Пакстън беше изправен през 2023 г. пред процедура по импийчмънт в парламента на щата Тексас заради обвинения в корупция и злоупотреба с власт, които той отрича. Разводът му, поискан от съпругата му през 2025 г. по „библейски причини", също го въвлече в шумен скандал, свързан с предполагаема извънбрачна връзка.

Досегашният републикански сенатор Джон Корнин, който не получи подкрепата на Доналд Тръмп на първичните избори на партията, бързо поздрави Джеймс Таларико за победата. „Избирателите се произнесоха", написа той в социалната мрежа Екс, като заяви, че е готов да му окаже „съдействие в този преходен период".

Показател за значението на тези избори е фактът, че от началото на октомври Доналд Тръмп посети Тексас четири пъти, за да помогне за избирането на своя кандидат. Републиканските поддръжници, сред които и най-богатият човек в света Илон Мъск, също вложиха огромни суми в подкрепа на Пакстън. Милиардерът предприемач, който през последните години премести компаниите си в Тексас, е похарчил над 200 милиона долара за подкрепа на Кен Пакстън. Джеймс Таларико не пропусна да подчертае този факт след победата си. „Току-що доказахме, че всички пари на света не могат да се мерят с тексасците", заяви той пред своите привърженици.