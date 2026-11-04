Северна Корея изстреля ракети към Японско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северна Корея изстреля днес няколко ракети към морето край източното си крайбрежие, съобщи южнокорейското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Това е четвъртото подобно изстрелване на оръжия от Пхенян в рамките на един месец.

Южнокорейските въоръжени сили са засекли ракетите, изстреляни от района на Сондок, разположен в източната крайбрежна част на Северна Корея, уточни Министерството.

От ведомството посочиха, че Сеул и Вашингтон правят подробен анализ на изстрелването и остават в готовност да реагират на евентуални провокации.

През тази година Северна Корея предприе поредица от оръжейни изпитания, включително изстрелване на ракета, прелетяла повече от 900 километра, както и изпитания на хиперзвукови ракети.

Съобщението на Сеул беше направено часове след като Ким Йо-чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, изключи възможността за диалог с Вашингтон, докато САЩ не се откажат от определяната от нея като враждебна политика.

Тя отново отрече твърденията, че Пхенян стои зад хакерската атака срещу борсата за криптовалути "Байнанс", след като Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ обвини Северна Корея за кражбата.

Изстрелването на ракетите последва съобщение на севернокорейските държавни медии, че Ким Чен-ун е посетил корабостроителница, в която се строи ескадрен миноносец, и е подчертал значението на наличието на могъщи военноморски сили.

Според Ли Чун-гън, експерт по ракетни технологии и член на управителния съвет на Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST), честите ракетни изпитания на Северна Корея през тази година може да са признак, че Пхенян е близо до приключване на подготовката за масово производство на ракети, включително евентуално предназначени за износ в Русия, съобщава БТА.

"Преди да започне масовото производство и разполагането на ракетите, обикновено са необходими многобройни изпитания", заяви експертът.

"Възможно е също така да възнамеряват да изнасят големи количества ракети за Русия. В такъв случай ще трябва да бъдат направени многобройни изпитания преди доставките", допълни той.