Предупреждение на Тасос и край Кавала: Не пийте чешмяната вода, ако е мътна

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Властите на гръцкия остров Тасос предупредиха жителите и туристите да не използват чешмяната вода за пиене и готвене, ако тя е мътна. Причината са проливните дъждове през последните дни, които са повлияли на качеството на водата във водоснабдителната мрежа. Подобно предупреждение е отправено и за селището Антифилипи в района на Кавала.

Според съобщение на общинското водоснабдително дружество на Тасос обилните валежи са увеличили притока на вода към водоизточниците. Заедно с нея в системата могат да попаднат почва, пясък и други наноси, които причиняват помътняване.

Проблемът се наблюдава предимно в населените места, които се захранват от естествени извори. Очаква се мътността постепенно да намалее след спирането на интензивните валежи. От водоснабдителното дружество на Тасос категорично препоръчват мътната вода да не се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не се избистри.

Подобна е ситуацията и в Антифилипи, близо до Кавала. Екипи вече работят по почистването на резервоара и водопроводната мрежа.

За Антифилипи ограничението остава в сила до изрично съобщение от местните власти за неговото отменяне. Водоснабдителните служби уверяват, че следят ситуацията и ще информират гражданите при промяна.

За информация и сигнали на остров Тасос са посочени телефоните 25930 24025 и 25930 24026, както и денонощният номер за аварии 11017.

Предупрежденията са важни и за българските граждани, които живеят, работят или пребивават на остров Тасос и в района на Кавала.