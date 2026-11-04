Нидерландия номинира Клаас Кнот за следващ президент на ЕЦБ

Нидерландското правителство номинира бившия управител на централната банка Клаас Кнот за следващ президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде Ройтерс. Той е сред водещите претенденти за наследник на Кристин Лагард заедно с Пабло Ернандес де Кос, бивш управител на испанската централна банка и настоящ ръководител на Банката за международни разплащания.

Държавите от еврозоната трябва да представят кандидатурите си до 6 ноември. Финансовите министри ще ги разгледат на заседанието на Еврогрупата на 9 ноември.

Лагард обяви миналия четвъртък, че ще напусне на 7 февруари 2027 г., преди края на мандата си през октомври. Тя обясни решението с желанието да има свобода да се изказва по теми извън паричната политика.

Изборът на неин наследник е част от по-широка промяна, обхващаща три от шестте места в Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Започнали са и процедурите за назначаване на заместници на Изабел Шнабел, която отговаря за пазарите, и на главния икономист Филип Лейн.

Шнабел ще напусне в началото на януари, около година преди изтичането на осемгодишния си мандат. Еврогрупата удължи срока за номиниране на неин наследник до 27 ноември. Мандатът на Лейн изтича през май.

Очаква се европейските лидери да обсъдят назначенията на срещата си в Брюксел на 26 и 27 ноември. Две седмици по-рано те ще се съберат и на неофициална среща.

Кнот и Ернандес де Кос са провели срещи с европейски правителства през последните месеци в търсене на подкрепа, твърди Блумбърг. Според агенцията решаващи за избора вероятно ще бъдат позициите на германския канцлер Фридрих Мерц, който се е срещнал и с двамата, и на френския президент Еманюел Макрон.