В Италия родителите ще плащат за погромите на децата си: Мелони ускорява събирането на обезщетения

Новият декрет предвижда глоби до 2000 евро за семействата на непълнолетни нарушители

„Който чупи, плаща. А ако този, който чупи, е непълнолетен, плащат родителите му." С тази категорична формула италианският премиер Джорджа Мелони обяви още на 20 октомври новите мерки срещу насилието и вандализма по време на публични демонстрации. Правителството не само затяга санкциите за непълнолетните нарушители, а създава и специален, ускорен механизъм, чрез който пострадалите да могат да търсят обезщетение от техните родители.

Повод за решението станаха сблъсъците и разрушенията на 17 и 18 октомври в Милано, при които бяха повредени обществени съоръжения, автомобили и търговски обекти. След безредиците Конфедерацията на търговците оцени щетите върху магазините на над един милион евро.

След заседание на Министерския съвет Мелони обясни новия принцип във видеопослание. „Ако щетата е върху обществено имущество, например спирка, светофар или полицейски автомобил, префектът изпраща до дома нареждане за плащане", заяви тя. Когато става дума за частна собственост -счупена витрина, магазин или автомобил, пострадалият собственик може да се обърне към съда и да получи заповед за изпълнение за плащането. Премиерът уточни, че при неплащане кредиторите ще могат да търсят удовлетворяване на вземанията от имуществото на семейството, включително от суми, които държавата му дължи.

Мерките са включени в Декрет-закон от 22 октомври 2026 г., който влезе в сила на 23 октомври.

Най-важната разпоредба за родителите се намира в член 5. Той предвижда административна глоба от 500 до 1000 евро за лицата, упражняващи родителска отговорност, когато непълнолетното им дете участва в определени престъпления, свързани с насилие и разрушаване на имущество. При повторно нарушение санкцията може да достигне от 1000 до 2000 евро. Родителите могат да бъдат освободени от нея, ако докажат, че не са могли да предотвратят поведението на детето си. Законът не се отнася до всички младежи, присъствали на демонстрации, а до конкретно изброени престъпления, сред които опустошаване и разграбване, насилствени действия срещу хора или имущество и умишлено повреждане на имущество от организирана група.

Освен глобата родителите могат да бъдат задължени да възстановят и действително причинените щети. Това са две различни финансови задължения, защото административната санкция се плаща на държавата, а обезщетението е предназначено за пострадалия собственик.

При повредено обществено имущество префектът може да издаде платежно разпореждане до родителите. При частна собственост, например магазин или автомобил, собственикът може да поиска от гражданския съд издаването на заповед за плащане с незабавно изпълнение, като използва административното разпореждане и придружаващите го документи. Именно тук е съществената новост: създава се по-бърз път за събиране на обезщетенията, вместо пострадалите задължително да преминават през продължителен обикновен граждански процес.

Могат ли да бъдат запорирани банковите сметки на родителите?

В определени случаи -да. Ако задължението за обезщетение бъде установено и не бъде платено доброволно, може да се стигне до принудително изпълнение съгласно италианското законодателство. Един от възможните начини е запор на банкови сметки. Това обаче не означава автоматично отнемане на спестяванията на семейството. Необходимо е да има изпълняемо основание, да се спазят процедурите за събиране на вземанията и да бъдат зачетени законовите ограничения.

Важно е също, че финансовата отговорност на родителите не е новост в италианското право. Гражданскияткодекс предвижда още от 1942 г., че родителите носят гражданска отговорност за вредите, причинени от техните непълнолетни деца, които живеят с тях. Те могат да се освободят от тази отговорност, ако докажат, че не са могли да предотвратят деянието. Следователно новият указ не създава за първи път принципа, че родителите могат да плащат за щетите на децата си. Новото е специалната административна санкция и ускорената процедура за обезщетяване при определени престъпления.

Новият механизъм предизвика и сериозни правни въпроси. В анализ на „Кориере дела сера" журналистът Луиджи Ферарела посочва няколко спорни момента в текста на декрета.

Първият е свързан с правомощията на префекта. Може ли административен орган да налага санкция на родителите въз основа на поведение на детето, което представлява престъпление? Установяването на престъпна отговорност по принцип е задача на съдебните органи и възниква въпросът докъде се простират правомощията на префектурата.

Вторият проблем е доказването на участието на непълнолетния. При масови демонстрации присъствието на площада не означава непременно участие в насилие. Трябва да се установи конкретно поведение, например разбиване на витрина, хвърляне на предмети или повреждане на автомобил.

Третият въпрос засяга последиците, ако родителите оспорят и впоследствие успеят да отменят разпореждането на префекта, след като вече е издадена съдебна заповед за незабавно плащане. Възможно ли е те да бъдат принудени да платят, а впоследствие да трябва да водят нови дела, за да си върнат парите?

Четвъртото възражение е свързано с равнопоставеността на пострадалите. Защо търговец, чиято витрина е разбита по време на безредици, получава достъп до ускорена процедура, докато човек, ранен при пътнотранспортно произшествие, причинено от непълнолетен, трябва да премине през обичайния граждански процес?

Към 4 ноември 2026 г. няма публично потвърдени случаи на родители в Милано, получили платежни разпореждания или съдебни заповеди за обезщетение въз основа на новия член 5.

След безредиците бяха направени оценки на щетите, а представители на търговските организации и местните власти настояха виновните да бъдат установени и да възстановят причинените вреди. Това обаче не означава, че новата процедура вече е приложена на практика. Самият декрет е в сила от 23 октомври, но законопроектът за превръщането му в закон все още се разглежда в италианския парламент. Срокът за окончателното му приемане е 21 декември 2026 г.