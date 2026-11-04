Иран след победата на демократите: САЩ няма да спрат с ударите, ще им отвърнем решително

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Председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика към иранския парламент Ебрахим Азизи предупреди, че всяко ново американско нападение срещу Иран ще бъде посрещнато с решителен и добре обмислен отговор, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

На открито парламентарно заседание днес Азизи призова Вашингтон да не допуска погрешни преценки за възможните последици от военни действия срещу страната.

"Всяко безразсъдно действие ще срещне решителен, добре обмислен отговор от иранския народ и въоръжените сили, който ще накара извършителите да съжаляват", заяви той. Предупреждението му идва на фона на подновените през последните седмици изявления в САЩ и Израел за възможно възобновяване на военните действия срещу Иран.

Междувременно върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е разпоредил на въоръжените сили да бъдат в готовност за незабавен отговор при нови нападения срещу страната, без да се ограничават до определен географски район, съобщава БТА.

Според върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, цитиран от Ройтерс, Вашингтон няма да прекрати вражеските си действия спрямо Техеран чрез партийни промени или каквито и да било отстъпки пред САЩ и ако някой мисли по друг начин, дълбоко се заблуждава.

Изявлението на Хаменей бе разпространено след поражението, което Републиканската партия на САЩ претърпя на междинните избори.

Иранският върховен лидер предупреждава, че страната му ще даде по-мащабен отговор на всяка нова проява на агресия от страна на САЩ. Той добавя, че Иран е унищожил американски бази в региона и е установил контрол върху Ормузкия проток в рамките на кампания срещу хегемонията на САЩ.

„САЩ смятат, че краят на хегемонията им все още е далеч; ние го разглеждаме като близък", пише още Хаменей.