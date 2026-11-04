Румънски екипи спасяват моряци от турски влекач след сблъсък в Черно море

Турски влекач подаде сигнал за бедствие рано тази сутрин след тежък сблъсък с буксирания от него кораб в румънски води край курортното селище Нептун, северно от Шабла. В операцията по издирване и спасяване на седемчленния турски екипаж са включени три специализирани плавателни съда под координацията на румънския Морски спасителен координационен център, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Румъния.

Инцидентът е станал около 04:20 часа българско (и местно) време на 4 ноември при тежки метеорологични условия в Черно море. Построеният през 1982 г. 36-метров влекач AYAZ BEY, подпомаган от влекача RAMAZAN BEY, е теглел моторния кораб MENTOR от украински води към Турция. Заради бурното море и ураганния вятър през нощта буксирните въжета са се скъсали. Екипажите са предприели рискова маневра, за да ги закрепят отново в тъмната част на денонощието. След възстановяването на връзката AYAZ BEY е загубил контрол над дистанцията и се е сблъскал челно с корпуса на MENTOR.

Ударът е причинил сериозни пробойни на влекача, а капитанът изпратил сигнал за бедствие.

След получаването на сигнала румънското Министерство на вътрешните работи и морските спасителни структури са задействали кризисен план. Към мястото край Нептун са били изпратени два катера на вътрешното ведомство – един от състава на Гранична полиция и един от Инспектората за извънредни ситуации. В операцията се е включил и специализираният спасителен кораб SAR ARES на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM).

Ураганните пориви и високите вълни са възпрепятствали излитането на спасителни хеликоптери, така че операцията е била поета от морските екипажи. Трима от турските моряци са били прехвърлени на борда на плаващия под нидерландски флаг влекач ODIN, който се е отправил към пристанището в румънския град Мангалия.

Останалите четирима членове на екипажа са отказали евакуация с аргумента, че не се нуждаят от медицинска или спасителна помощ. Румънските кораби са останали в района, за да следят за евентуално потъване и да гарантират сигурността на корабоплаването.

Корабът MENTOR има предистория, свързана с военните действия в северозападната част на Черно море. На 24 септември 2026 г. плавателният съд е бил поразен в надстройката от дрон „Шахед" в района на Одеса. Ударът е предизвикал пожар на капитанския мостик и е отнел живота на украинския капитан. След това тежко повреденият кораб е останал на котва в очакване да бъде буксиран до Турция за ремонт, припомня БТА.