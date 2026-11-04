Вучич: Студентската листа ще унищожи Сърбия

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Победата на демократите в САЩ ще усложни ситуацията в света

Александър Вучич отправи редица критики към политическите си опоненти и предупреди за сериозни предизвикателства пред страната. На живо във фейсбук той коментира политическата обстановка, протестите, работата на институциите, отношенията със САЩ и икономическите перспективи на Сърбия.

Вучич заяви, че Сръбската прогресивна партия (СПП) е била единствената политическа сила, която през последните десет дни е предупреждавала за случващото се в страната.

По думите му се наблюдават действия извън институционалния ред от страна на хора, които са спечелили изборите, но не са готови да поемат отговорност за управлението.

„Става дума за действия извън институциите на хора, които спечелиха изборите, но не са в състояние да поемат отговорност. Под прикритието на извънинституционални действия те се опитват да прикрият не само собственото си безсилие, но и намеренията си, за които впоследствие могат да обвинят други", заяви Вучич.

Той съобщи, че след негови предишни изявления за нападения в ресторанти, през изминалата вечер група хора е нахлула в хотел „Хаят" и е тормозила присъстващите.

Вучич обвини полицията и прокуратурата в бездействие и заяви, че ще продължи лично да информира обществото за подобни случаи. По думите му граждани получават заплахи за изнудване, побои и дори убийства, без институциите да предприемат необходимите действия.

Вучич коментира и предложенията на т.нар. „Студентска листа", като заяви, че страната навлиза в период, в който политическите ѝ опоненти ще започнат да реализират своите планове.

Той отправи иронична критика към избора на нов директор на сръбската електроенергийна компания EPS, като предупреди, че управлението на енергийния сектор може да бъде поставено под въпрос.

Вучич се противопостави и на предложението за въвеждане на четиридневна работна седмица, което свърза със „Студентската листа".

Според него подобна мярка би довела до рязко увеличаване на безработицата, спад на брутния вътрешен продукт и сериозни икономически сътресения.

„Те ще унищожат страната ни. Няма да имаме от какво да живеем и с какво да се храним", заяви Вучич.

Той увери, че въпреки напрежението ситуацията постепенно ще се успокои и ще бъдат предприети действия за извеждането на Сърбия от кризата.

Той коментира и резултатите от междинните избори в САЩ, като заяви, че победата на демократите ще усложни международната обстановка.

Според него това може да доведе до продължаване на конфликтите в Близкия изток и до повишаване на цените на петрола и горивата на световните пазари.

Вучич прогнозира, че Израел ще се стреми да разшири зоната си на влияние и сигурност в Сирия и Ливан, а САЩ заедно със съюзниците си могат да засилят военния натиск върху Иран.

По думите му очакваните международни сътресения са още една причина новото управление в Сърбия да бъде сформирано възможно най-скоро.

Той изрази увереност, че американският президент Доналд Тръмп няма да приеме поражението без съпротива и ще продължи политическата си борба.Вучич обвини „Студентската листа", че стои зад опитите за спиране на телевизия „Информер". Според него медията е подложена на натиск, защото се превръща в една от най-гледаните телевизии в Сърбия.

Той заяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще организира мащабни протести срещу обществената телевизия RTS заради начина, по който отразява политическите събития в страната.

Вучич обвини Европейския съюз в двойни стандарти по отношение на медийната свобода и представителството на различните политически позиции в сръбския Регулаторен орган за електронни медии (REM).

Той заяви, че управляващата партия ще следи развитието на ситуацията и ще продължи да подкрепя телевизия „Информер", дори ако нейното излъчване бъде прекратено.

Той коментира и критиките към решението му да помилва 49 души, като подчерта, че помилването е изключително правомощие на държавния глава.

Той отхвърли обвиненията, че е нарушил Конституцията и законите, и заяви, че очаква компетентните институции да се произнесат по случая.

Вучич посочи, че сред помилваните има хора, обвинени или осъдени за тежки престъпления, но защити решенията си с аргумента, че някои от тях са били държани продължително време в ареста.

Той заяви още, че лично не познава почти никого от помилваните, като изключи бившия държавен секретар в Министерството на вътрешните работи Диана Хркалевич и още един или двама души.

Вучич предупреди, че евентуален отказ на бъдещото правителство от организирането на специализираното изложение ЕКСПО 2027 може да доведе до забавяне на икономическия растеж.

Според него прекратяването на проекта ще засегне строителния сектор и ще се отрази негативно на икономическите показатели на страната през следващата година.

Вучич заяви, че вместо Сърбия да бъде сред водещите икономики в Европа по темпове на растеж, тя може да се окаже на пето, шесто, седмо или осмо място. Това според него ще ограничи и възможностите за увеличение на заплатите и пенсиите.

Вучич призова бъдещото управление възможно най-скоро да изясни дали ще продължи подготовката за изложението, включително големите обществени поръчки, свързани с него.

Той коментира и съкращенията в индустрията, като посочи германската компания Draexlmaier, която прекратява дейността си в Зренянин след 18 години, както и планираното намаляване на персонала в японската компания Yazaki в Шабац.

По думите му около 100 души ще останат без работа след изтеглянето на германския производител, а в японската компания се очаква съкращаване на приблизително 250 служители, или около 10% от персонала.

Вучич защити политиката за привличане на чуждестранни инвестиции чрез държавни субсидии и заяви, че очакването инвеститорите да идват в Сърбия без допълнителна подкрепа е погрешно.

Той припомни, че германската компания е била привлечена в Зренянин по време на управлението на Демократическата партия, но според него настоящата власт многократно е полагала усилия да запази производството в града.

Като пример за инвестиция, която е помогнала на местната икономика, Вучич посочи китайската компания Linglong и изграждането на магистралата към Зренянин.