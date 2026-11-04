Почина Джон Фрида, фризьорът на принцеса Даяна

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Британският фризьор Джон Фрида почина на 75-годишна възраст, съобщи екипът му в официалния профил в Инстаграм на неговия лондонски салон, цитиран от АФП и БТА.

Фрида е оформял прическите на Джаки Кенеди, лейди Даяна и на множество холивудски звезди.

„С дълбока тъга ви съобщаваме за кончината на нашия скъп Джон, който си отиде спокойно, заобиколен от семейството си“, се казва в съобщението и придружено от черно-бяла снимка на известния фризьор. „Джон беше много повече от наставник за нас, той беше истинска икона в света на фризьорството“, се посочва още в публикацията.

Роден през 1951 г., Джон Фрида започва кариерата си в Лондон, където баща му притежава фризьорски салон в квартал „Ийлинг".

Кариерата му бележи стремителен възход през 70-те години на миналия век, когато започва да работи за най-известните модни списания. Впоследствие открива три салона в британската столица, където продава и първите си продукти.

Сред звездите, чиито прически е оформял, са модната икона на 60-те години Туиги, Джаки Кенеди, Мик Джагър, принцеса Даяна, Мадона и Никол Кидман.

През 90-те години компанията му за продукти за коса John Frieda Hair Care, основана през 1989 г., бележи бърз растеж в световен мащаб. През 2002 г. тя е придобита от японската група Kao.

Джон Фрида е женен два пъти и има четири деца, отбелязва АФП.