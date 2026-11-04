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Кремъл се надявал Тръмп да продължи с "миротворческите си усилия"

Димчо Райков

Редактор: Димчо Райков

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: 24 часа

Кремъл заяви, че се надява резултатите от междинните избори в САЩ да не повлияят на това, което американският президент Доналд Тръмп определи като „миротворчески усилия", предаде Ройтерс.

„Искрено разчитаме, че ще продължи своите миротворчески усилия", каза пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Има постигнати резултати. Съвсем скоро ще се състои поредният кръг от тристранните преговори" между Русия, Украйна и САЩ, добави Песков, цитиран от ТАСС. Той даде за пример и хуманитарната мисия в контролирания от Русия украински град Олешки. Мисията бе осъществена с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

„Надяваме се, че всичко това ще продължи", каза още говорителят на Кремъл.

Запитан дали Конгресът ще възпрепятства тези усилия на американския лидер, Песков заяви: „Това е вътрешен въпрос на Америка".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

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