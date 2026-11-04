ЕК: Северна Македония не е постигнала напредък по конституционните промени

Според Комисията е необходимо да бъдат осъществени ключови реформи, свързани с присъединителния процес

В годишния доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в ЕС се подчертава, че не е постигнат напредък по приемането на конституционните промени, както се изисква в заключенията на Съвета на Европейския съюз от юли 2022 година (известни още като "френското предложение" - бел.ред.).

Съществуващите двустранни споразумения между Северна Македония и съседните държави трябва да се изпълняват добросъвестно от всички страни, се посочва в годишния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната. В доклада се отбелязва още, че това важи и за изпълнението на Преспанския договор между Гърция и Република Северна Македония от 17 юни 2018 г., и за Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България.

От ЕК отбелязват, че Северна Македония поддържа добри отношения с другите държави, участващи в процеса на разширяване на ЕС, както и че продължава участието си в регионални инициативи.

В доклада се посочва, че Скопие действа в пълно съответствие с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, включително по "отношение на агресивната война на Русия срещу Украйна, изпращайки силен сигнал за своя стратегически избор – присъединяване към ЕС". От Европейската комисия посочват, че Северна Македония е доказала, че е надежден партньор.

Северна Македония е продължила да изпълнява Споразумението за стабилизиране и асоцииране, като са заседавали органи, създадени съгласно споразумението. Един от тях е Комитетът за стабилизиране и асоцииране, който е имал заседание през април 2026 г. – за първи път от 2021 г. насам, съобщава БТА.

Според ЕК е необходимо да бъдат осъществени ключови реформи, свързани с присъединителния процес. В доклада на Еврокомисията се отбелязва, че Република Северна Македония участва активно в новия План за растеж за Западните Балкани и е увеличила усилията си за изпълнение на четирите стълба на плана - постепенна интеграция в единния пазар на ЕС, регионална икономическа интеграция, фундаментални реформи и увеличена финансова подкрепа.