ЕК: Сърбия няма съществен напредък по пътя си към ЕС

Напредъкът на Сърбия по пътя към членство в Европейския съюз остава ограничен, като основните предизвикателства пред Белград са свързани с върховенството на закона, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, свободата на медиите и съгласуването на външната политика с тази на ЕС. Това показва годишният доклад на Европейската комисия за напредъка на Сърбия по пътя към пълноправно членство в ЕС за 2026 г.

В документа ЕК посочва, че до момента Сърбия е отворила 22 от общо 35 преговорни глави, но само две от тях са затворени временно. Европейската комисия отбелязва още, че темпото на преговорите остава бавно, а напредъкът в някои технически области, сред които статистиката, енергетиката, цифровите публични услуги, митническите системи и участието в европейски програми, не е подкрепен от резултати в извършването на политически реформи.

Сред основните проблеми за Сърбия, отбелязани в доклада, са състоянието на демократичните институции, независимостта на съдебната власт и ефективното противодействие на корупцията. Докладът отчита и влошаване на медийната среда и свободата на изразяване.

По отношение на външната политика ЕК отчита, че съответствието на Сърбия с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС е намаляло до 63 процента през 2026 г. спрямо 67 процента през 2025 г. „Белград продължава да не се присъединява към санкциите на ЕС срещу Русия и Беларус, а отношенията му с Москва и Пекин остават важен фактор за разминаването с европейските позиции“, пише още в доклада, цитиран от БТА.

ЕК отбелязва още, че през изминалия период няма съществен напредък и в нормализирането на отношенията между Белград и Прищина, като припомня, че диалогът между Косово и Сърбия, който се води с посредничеството на ЕС, остава съществено условие за европейската перспектива на Сърбия. Според доклада това се дължи най-вече на недостатъчното изпълнение на ангажиментите по Споразумението от Охрид от 2023 г. и от двете страни.

В заключение Европейската комисия очертава картина на ограничен напредък за Сърбия, като отбелязва, че „страната запазва европейската интеграция като заявена стратегическа цел, но е необходимо да възстанови уважителния демократичен диалог и да покаже ясен и недвусмислен ангажимент към ценностите на ЕС, включително по отношение на съгласуването с ОВППС, както и към усилията за помирение, добросъседски отношения и нормализация“.