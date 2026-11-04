ЕК: Ще започнем присъединителни преговори със Скопие, след като изискванията се изпълнят

Северна Македония трябва да покаже решимост по пътя на реформите и да одобри необходимите промени в Конституцията, каза днес еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи. По дейните думи целта на Европейската комисия остава преговорите с Република Северна Македония за присъединяване към ЕС да започнат веднага щом изискванията бъдат изпълнени и въпросът е в ръцете на Скопие.

Вървим по пътя към следващото разширяване на ЕС, каза Кос по повод представените днес доклади на ЕК за напредъка на кандидатстващите за присъединяване държави. По нейните думи Черна гора е най-близо до присъединяване и се очаква през 2028 г. да стане част от ЕС. Според Кос очакванията са Албания да приключи преговорите до края на тази година. Украйна и Молдова са готови да започнат преговори по всички въпроси, посочи еврокомисарят.

Евродепутатът Томас Вайц (Зелени/Австрия), докладчик за Република Северна Македония, даде Хърватия и Черна гора за пример при решаването на двустранни въпроси. Искам да благодаря на премиерите на двете страни, че се срещат и разговарят, намират решения, добави той. Двустранните отношения не бива да се отразяват на процеса на присъединяване, настоя Вайц, цитиран от БТА.

По неговите думи част от откритите въпроси пред Република Северна Македония са двустранни, други са на европейско равнище и засягат включването на малцинствата в основния закон. Конституционните промени трябва да бъдат приети, каза той. Единственият изход от задънената улица са разговорите, правителствата на България и Република Северна Македония трябва да разговарят, коментира евродепутатът. Той предложи еврокомисар Кос да се включи в дипломатическите усилия.

Евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) призова ЕК да даде определение на "двустранен въпрос". Кос обеща, че ЕК ще даде писмен отговор.