Литва експулсира трима украинци, заподозрени в шпионаж

Литва експулсира трима украински граждани, заподозрени в сътрудничество с враждебни чуждестранни разузнавателни служби, предаде ДПА.

Тримата души, чиито имена не се съобщават, са определени като заплаха за националната сигурност, съобщи днес литовската разузнавателна служба. Разрешенията им за временно пребиваване в балтийската република, членка на ЕС и НАТО, са отнети, и на тримата е наложена и петгодишна забрана за влизане в страната, се уточнява в изявлението, публикувано във Фейсбук.

Според литовската разузнавателна служба тримата украинци са изпълнявали срещу заплащане различни задачи по поръчка на враждебни чуждестранни разузнавателни служби. Инструкциите са им били изпращани чрез приложението Телеграм и други платформи за съобщения. В изявлението не се посочват допълнителни подробности за дейностите, в които са обвинени.

Литва граничи с руския ексклав Калининград, разположен на брега на Балтийско море, както и със съюзника на Русия – Беларус. В тази връзка правителството в литовската столица Вилнюс многократно е предупреждавало за нарастваща заплаха от шпионаж и саботажни действия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

В изявлението си литовската разузнавателна служба предупреди, че чуждестранните разузнавателни служби често използват приложения за съобщения и социални мрежи, за да вербуват хора в други държави.

Литва е близък партньор и поддръжник на Украйна, която вече близо пет години се отбранява срещу руската агресия. По официални данни в момента в балтийската държава живеят около 52 000 украински бежанци.