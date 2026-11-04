Германски министър оптимист, че САЩ ще подкрепят Украйна и след междинните избори

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул изрази убеденост днес, че САЩ ще продължават да подкрепят Украйна, след като Демократическата партия пое контрола над двете камари на Конгреса след междинните избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Що се отнася до Украйна, донякъде споделям оптимистичния възглед, че оттук нататък в Конгреса ще има повече дискусии, включително и между двете партии за това какви съвместни действия могат да бъдат предприети за подкрепата за Украйна. Мисля, че от доста време партиите се въздържаха от мнение по тази тема, както и по време на предизборната кампания", посочи Вадефул пред журналисти в Берлин.