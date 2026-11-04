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Германски министър оптимист, че САЩ ще подкрепят Украйна и след междинните избори

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство
Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул изрази убеденост днес, че САЩ ще продължават да подкрепят Украйна, след като Демократическата партия пое контрола над двете камари на Конгреса след междинните избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Що се отнася до Украйна, донякъде споделям оптимистичния възглед, че оттук нататък в Конгреса ще има повече дискусии, включително и между двете партии за това какви съвместни действия могат да бъдат предприети за подкрепата за Украйна. Мисля, че от доста време партиите се въздържаха от мнение по тази тема, както и по време на предизборната кампания", посочи Вадефул пред журналисти в Берлин.

Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

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