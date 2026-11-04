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Израелски опозиционен лидер: Нетаняху е токсичен и за двете основни партии в САЩ

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News
Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

Израелският опозиционен лидер Яир Голан заяви, че премиерът Бенямин Нетаняху е станал "токсичен" и за двете основни американски политически партии и предупреди, че ако управлението му продължи, това ще доведе до конфронтация с Вашингтон, предаде ДПА.

Лидерът на израелските леволиберални демократи каза, че резултатите от междинните избори в САЩ, на които републиканците загубиха контрола и над двете камари на Конгреса, показват "колко токсичен е станал Нетаняху както за демократите, така и за републиканците". 

Последиците от войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари и по-специално нейното въздействие върху потребителските цени, определиха до голяма степен вчерашния вот.

Дългогодишната двупартийна подкрепа за Израел във Вашингтон също бе подкопана от общественото възмущение срещу войната на Нетаняху срещу “Хамас” в ивицата Газа.

Голан предпупреди, че задържането на Нетаняху и на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир на власт, може да "насочи Израел по курс, водещ до международни санкции, международна изолация и конфронтация със САЩ – наш приятел и най-важен съюзник”.

Той призова за бързо сформиране на "правителство на промяната" в Израел.

В изявление, в което поздрави Демократическата партия за изборната ѝ победа на междинните избори, партията на Голан изрази надежда за бързо подобряване на отношенията между Израел и САЩ.

Демократите на Голан обещаха да преразгледат и подхода на Израел към палестинците и арабите, ако те влязат в правителството.

Израелският президент Ицхак Херцог по-късно днес ще започне консултации с партийните лидери относно това кого искат за министър-председател, след завършилите без категоричен победител парламентарни избори миналата седмица. 

Нетаняху се надява да си осигури пети мандат, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. 

 

Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

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