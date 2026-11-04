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Трима загинаха при украински атаки в Белгородска област

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Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images
Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

Трима души бяха убити при украински удари с дронове в руската Белгородска област, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

„Въоръжените сили на Украйна продължават атаките си срещу областта. Загинаха трима цивилни и четирима души бяха ранени“, пише в цитирано от ТАСС изявление на оперативния щаб на граничещата с Украйна Белгородска област.

В текста се посочва, че две от жертвите са мъж и жена и че те са били убити при удар с дрон по лек автомобил. Съобщава се и за още една жертва при атака с дрон срещу тежкотоварно превозно средство, пише БТА. 

 

Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

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