Поне трима са ранени при сблъсъци между студенти в университетски кампус в Атина

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Най-малко трима души са ранени при сблъсъци между студенти в университетския кампус в атинския квартал „Зографу“ днес по обяд, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Инцидентът е станал в сградата на Факултета по математика на Атинския университет, където група младежи с качулки и мотоциклетни каски е нахлула на студентско събрание и е нападнала присъстващите, пише БТА.

По първоначална информация групата е наброявала около 50 души. При нападението двама от пострадалите са получили изгаряния от хвърлени коктейли „Молотов“, а третият е ранен с брадва по крака. Тримата са откарани в атинската болница, като състоянието им не е животозастрашаващо, се посочва в информацията.

Гръцките медии публикуват разнопосочна информация за принадлежността на участниците в сблъсъците към различни студентски организации. Според полицейски източници, цитирани от ЕРТ, става дума за противопоставяне между представители на леви студентски групи.

Пред информационния сайт „Иефимерида“ студентка, присъствала на събранието, разказва, че то е било посветено на предстоящата годишнина от студентското въстание срещу военната диктатура в Гърция през ноември 1973 г. По думите ѝ нападателите са били хора, които се самоопределят като анархисти.

На мястото са изпратени полицейски сили, включително специализирани подразделения за борба с безредиците. Полицията е започнала проверки в района, но според първоначалната информация нападателите са успели да се оттеглят.

Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщи, че към момента няма официална инфорамция за извършени арести.