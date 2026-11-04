Докладът за напредъка на Турция към ЕС: Не са изпълнени много от препоръките на ЕК

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Докладът на Европейската комисия за напредъка на Турция констатира разрушаване на демократичните принципи заради натиска над турската опозиция, липса на стратегия за борба с корупцията, липса на административни реформи, произволни действия на правораздавателните органи, налагане на неоснователни санкции от страна на медийните регулатори срещу независими и частни телевизии, близки до опозицията, и нарастване на правните действия срещу критичните гласове. Документът констатира, че по отношение на по-голяма част от разгледаните теми не се спазват и въвеждат препоръките на Европейската комисия.

Докладът на Европейската комисия констатира проблеми с равнопоставеността между управляващите и опозицията.

"Избирателната рамка осигурява избор между различни политически алтернативи, но скорошните съдебни действия създават риск допълнително да подкопаят равните условия за всички политически играчи. Съдебният натиск върху опозиционните политици и основната опозиционна партия все повече задушава политическата конкуренция, подкопавайки демократичните принципи и честността на избирателния процес", пише в доклада на Европейската комисия.

Брюксел вижда и проблем с разделението на властите "заради силно централизираната президентска система".

"Управленската система страда от липса на ефективни механизми за взаимен контрол, тъй като не съществуват инструменти за търсене на отговорност от правителството извън изборите. Президентската институция упражнява власт над повечето регулаторни органи, а държавната администрация е силно политизирана", пише в доклада.

Според него обаче институциите, ангажирани с евроинтеграцията в Турция, са ефективни и с добър капацитет от кадри.

Докладът отчита, че гражданското общество действа в затруднена и ограничаваща среда, изправена пред увеличаващ се натиск заради оттеглянето на чуждестранни донори.

Докладът на Брюксел посочва проблеми с качеството на правосъдието и неговата независимост.

"В периода беше видимо осъществяването на контрол от изпълнителната върху съдебната власт, което подкопава независимостта и компрометира качеството на съдебните решения", пише в доклада.

Според него правосъдието продължава да действа произволно, набелязвайки опозиционни фигури, и се въздържа от това по отношение на фигури от управляващата коалиция.

Докладът определя като „крещящ отказ от правосъдие“ продължаващото задържане на опозиционера Осман Кавала по обвинение, че е финансирал протестите в парк "Гези" през 2013 г., въпреки решението на Европейския съд по правата на човека от 2019 г. за незабавното му освобождаване.

Докладът на Европейската комисия отчита наказателните преследвания в Турция срещу критично настроените към властта, както и съдебните действия срещу представители на ЛГБТИ-общността.

"През отчетния период журналисти, адвокати, учени, защитници на човешките права и други критично настроени лица продължиха да бъдат обект на разследвания, наказателни преследвания и осъдителни присъди – често по обвинения в предполагаема подкрепа за тероризъм, разпространение на дезинформация или обида на длъжностни лица.

Представителите на ЛГБТИ общността и организациите, които са част от гражданското общество, също станаха мишена на действия от страна на съдебните и правоприлагащите органи, както и на намеси в дигиталната среда – най-вече под предлог за „непристойност“, като според съобщения някои активисти са били обвинени в членство в престъпни организации", пише в доклада.

Докладът посочва, че Турция няма напредък по отношение на борбата с корупцията в посочения период. Според Брюксел липсват антикорупционни органи, както и стратегия за превенция и борба с корупцията.

"През отчетния период бяха образувани няколко дела за корупция по високите етажи срещу кметове и местни политици, излъчени от опозицията. Независимо дали тези дела са основателни, наказателното преследване е насочено предимно към местни политици, свързани с опозицията. Подобни избирателни разследвания и съдебни процедури подкопават общественото доверие в усилията на властите за борба с корупцията – усилия, които зависят от наличието на независими, отчетни, прозрачни и ефективни институции", пише в доклада.

Европейската комисия констатира нарастване на случаите на прилагане на правни и административни мерки по отношение на гласове, които са критични към правителството. Сред тях са посочени разследванията и блокирането на медии и канали в онлайн пространство.

"Медийният регулатор продължава да налага дискриминационни административни и парични санкции, насочени непропорционално срещу независими медии и медии, близки до опозицията. Нова поправка, засягаща достъпа до социалните мрежи, наред със Закона за киберсигурността и Закона за дезинформацията, поражда сериозни опасения поради неясните си разпоредби и липсата на независим надзор. Това от своя страна създава риск от допълнителни ограничения върху основните права и свободи", пише в доклада.

Според Европейската комисия нейните препоръки в това отношение отново не са взети предвид.

Докладът обаче отчита напредък по отношение на опазването на границите на Турция. В документа се посочва, че страната продължава да полага значителни усилия, за да осигури убежище на 2,3 млн. бежанци, включително и сирийци под временна закрила.