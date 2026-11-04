"Хизбула": Не участваме във военни операции в Йемен

"Хизбула" категорично отхвърли обвиненията, отправени от вътрешния министър на Йемен за "присъствие на експерти на движението" в страната, предаде ливанската новинарска агенция ННА.

В съобщение до медиите ливанската групировка каза, че не участва в ръководенето на военни операции в Йемен и няма роля в развитието на военния потенциал и обучението на бойците от така наречената Ос на съпротивата.

От "Хизбула" заявиха, че тези обвинения са "напълно неоснователни и лишени от каквато и да е фактическа база".

Освен това движението подчертава, че йеменският народ притежава способностите, ресурсите и опита, необходими за защита на страната и суверенитета си срещу всякаква агресия, заплаха или блокада, без да се нуждае от подкрепа или намеса от външни страни. "Йеменският народ е доказал това в условията на американска и израелска агресия, както и чрез подкрепата си за Газа", се казва в позицията на движението, цитирана от БТА.