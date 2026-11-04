Хакнаха кръвни банки във Франция

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Няколко регионални кръвни банки във Франция са били засегнати от кибератака на 2 ноември, съобщи днес френското здравно министерство, като подчерта, че няма щети по съхраняваните в центровете кръвни продукти, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Инцидентът стана след кибератаки, които принудиха магазини в осем европейски държави да унищожат големи количества хранителни продукти, след като хакери манипулираха хладилните им системи, посочва АФП. Аналогични хакерски нападения засегнаха преди три седмици десетки супермаркети във Франция.

Тези инциденти станаха на фона на нарастващи обвинения към Русия за различни т. нар. хибридни атаки, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

„Няколко регионални обекта на Френското учреждение по кръвта бяха засегнати от инцидент в областта на киберсигурността, който е повлиял на определени системи за наблюдение и управление на хладилни помещения“, се казва в изявление на министерството.

„Ситуацията вече е овладяна и се наблюдава внимателно. Безопасността на запасите от кръв беше запазена благодарение на системите за контрол и обявяване на тревога в обектите, както и на предпазните мерки, въведени незабавно.“

Хладилните камери, при които са се съхранявали кръвни продукти, са били програмирани да повишат температурата от -30 до 110 градуса. Промяната е била забелязана от дежурен техник, което е позволило навременна реакция.

Продължават разследванията за установяване на начина на действие, обстоятелствата около инцидента, потенциално засегнатото оборудване, както и условията и графика за безопасно възстановяване на работата.