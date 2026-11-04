Франция: Резултатът от междинните избори е отлична новина за демокрацията на САЩ

Убедителната победа на демократите на междинните избори в САЩ, белязана от "абсолютно рекордна" избирателна активност, както и от признанието на американския президент Доналд Тръмп за поражението на републиканците е "отлична новина за американската демокрация", заяви днес френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

"Резултатите са неоспорими, а и не бяха оспорени от никого. Самият президент на САЩ призна и потвърди изключително добрата работа на кандидатите от Демократическата партия. Ето защо това е много добра новина за американската демокрация", заяви министър Баро пред френското Национално събрание, цитиран от БТА.

"Това е още едно доказателство, че в демократичните системи именно народът пише собствената си история и никой – нито алгоритмите, нито частните интереси, могат да го направят на негово място", допълни френският външен министър.