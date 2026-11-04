Бърнам: Светът трябва да се фокусира върху спирането на войните в Украйна и Близкия изток

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че светът има „възможност“ да се съсредоточи върху прекратяването на войната с Иран и облекчаването на натиска върху разходите за живот след междинните избори в САЩ, на които Републиканската партия на Доналд Тръмп претърпя поредица от тежки поражения, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Демократите поеха контрола над Сената и Камарата на представителите, като спечелиха сенатски места дори и в щати, смятани досега за традиционни републикански крепости - Тексас, Канзас, Южна Каролина, Охайо, Мейн и Айова.

Междинните избори за Конгреса бяха възприемани като своеобразен референдум за Тръмп, който бе определен като „провалил се президент в последния етап от мандата си“. Победите на демократите нанесоха сериозен удар на Тръмп, който по-рано призова хората да се преструват, че името му присъства в избирателните бюлетини.

Бърнам бе помолен да коментира резултатите по време на срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на страните от Общността на нациите в Антигуа.

На въпрос дали поражението на Тръмп може да направи президента по-непредсказуем, Бърнам заяви пред журналисти: „Президентът Тръмп прие резултатите и смятам, че сега светът има възможност да се обедини около въпроса, който засяга всички ни - разходите за живот. Това е въпросът, който поставих на преден план през първите си три месеца на „Даунинг стрийт“, вече предприехме определени мерки. Но не мога да намаля финансовия натиск върху хората, докато конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен. Същото важи и за войната в Украйна, започната от Русия. Именно върху тези въпроси трябва да се съсредоточим сега и се надявам светът да намери възможност да го направи. При разговорите си с лидерите със сигурност ще призовавам всички към това“, посочи той, цитиран от БТА.

На въпроса дали според него резултатите са част от световна тенденция на отслабване на влиянието на популистката десница, британският премиер отговори: „Смятам, че хората искат да видят как светът се обединява и се съсредоточава върху въпросите, които действително ги засягат. Според мен именно това казват избирателите в САЩ. Нека насочим цялото си внимание към проблемите, свързани с разходите за живот. Мисля, че по целия свят има разбиране, че държавите не могат сами да се справят с тези проблеми и не могат да го направят, когато отношенията между тях са белязани от разделение. Като министър-председател работя усилено за налагането на нов подход - нов подход към Близкия изток, който външният министър вече представи, както и нов подход към Европа, за който смятаме, че ще помогне за възстановяването на икономическия растеж и намаляването на финансовия натиск върху хората. Необходим е и нов подход към Общността на нациите“, каза още британският премиер.

Бърнам заяви също, че британското правителство ще настоява за „деескалация“, след като бе попитан дали се опасява от изостряне на конфликта с Иран.