България и Саудитска Арабия ще борят заедно наркотрафика

Противодействието на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност обсъдиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис, министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия.

Двамата министри отчетоха положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби. Министърът на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия е на посещение у нас по покана на българския си колега. Визитата е първа по рода си на саудитски представител от толкова висок ранг и бележи важен етап в развитието на двустранните отношения.

Министър Демерджиев подчерта стратегическото значение на България като държава на външната граница на Европейския съюз и важен партньор в противодействието на престъпните мрежи, свързващи Европа и Близкия изток. Беше откроен потенциалът за по-активно взаимодействие и в рамките на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа – СЕЛЕК, в който Саудитска Арабия участва като оперативен партньор. Иван Демерджиев и Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис. Снимка: МС Иван Демерджиев и Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис. Снимка: МС

„България разглежда Кралство Саудитска Арабия като ключов стратегически партньор в Близкия изток. В условията на нарастващи транснационални заплахи сигурността вече не може да бъде гарантирана единствено в рамките на националните граници. Нашата обща задача е да превърнем политическото доверие в конкретно сътрудничество, което носи реални резултати за сигурността на гражданите и на двете държави", подчерта министър Демерджиев.

Сред обсъдените перспективни направления бяха противодействието на тероризма и киберпрестъпността, борбата с изпирането на пари и корупцията, използването на съвременни технологии и изкуствен интелект в полицейската дейност, както и разширяването на професионалния обмен и специализираните обучения.

Министър Демерджиев подчерта, че развитието на двустранните отношения в областта на сигурността и вътрешните работи е част от общия стремеж на България за разширяване на политическия и икономическия диалог със Саудитска Арабия.

„Имаме необходимата политическа воля и вече изградена основа на доверие. Следващата ни стъпка е да надградим постигнатото с ясни приоритети, постоянни канали за взаимодействие и конкретни съвместни инициативи. България е готова да бъде надежден партньор и мост за по-тясно сътрудничество между Европа и Близкия изток в областта на сигурността", заяви българският вътрешен министър.

Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис, министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия, заяви:

"Имаме изградено взаимно доверие и България е наш надежден във всички области от взаимен интерес, включително сигурността и вътрешните работи."

Саудитският вътрешен министър благодари за отличното гостоприемство и топлия прием в България. Подчерта и благодари за последователния и праволинеен характер на подкрепата на България за Кралство Саудитска Арабия в контекста на съвременните заплахи за сигурността.

Двамата министри се обединиха, че постигнатото ниво на доверие е отлична основа за развитие и надграждане на двустранните отношения в борбата с трансграничната престъпност и тероризма, граничната сигурност, обучението и повишаването на квалификацията на полицейските служители, укрепването на капацитета в борбата с киберпрестъпността и други.