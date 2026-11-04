Хутите отново атакували летището в Рияд с балистична ракета

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Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували летището в Рияд, след като саудитската Гражданска защита издаде рано сутринта кратко предупреждение за „потенциална опасност" в района на столицата на кралството, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорителят на проиранската групировка Яхия Сария заяви, че хутите са „извършили операция срещу международното летище „Крал Халид" в Рияд с помощта на балистична ракета".

Смъртоносни атаки на хутите принудиха летището да преустанови работа за две седмици през миналия месец преди частично да възобнови дейността си в края на октомври.

От октомври насам хутите и саудитските сили, които подкрепят йеменското правителство, си разменят удари почти ежедневно след подновяването през юли на конфликта в Йемен. Така беше открит нов фронт във войната в Близкия изток след четири години относително затишие в страната.

Днес сутринта саудитската Гражданска защита съобщи, че в провинция Рияд е било издадено предупреждение „за сигнализиране за потенциална опасност", което малко по-късно е било отменено.