Доведеният син на норвежкия крал Хокон Осми остава под домашен арест с гривна

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Норвежки апелативен съд днес постанови, че Мариус Борг Хьойби, доведеният син на крал Хокон Осми, ще остане под домашен арест с електронна гривна за проследяване, докато изчаква обжалването на присъдата си, по която е обвинен за изнасилвания, предаде Ройтерс.

Решението отменя постановлението от понеделник на по-ниска съдебна инстанция, според което Хьойби можеше да бъде освободен, докато очаква преразглеждането.

През юни 29-годишният Хьойби беше осъден на четири години затвор за две изнасилвания, домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата.

В момента той носи електронна гривна за проследяване и е задължен да остане в дома си в кралското имение извън Осло.

Прокуратурата поиска срокът на задържането му да бъде удължен, а делото по обжалването на присъдата е насрочено за февруари.

Хьойби е син на норвежката кралица Мете-Марит от предишна нейна връзка.