Путин: Русия винаги се е сплотявала пред предизвикателствата

Великата история на Русия, която винаги се е сплотявала пред предизвикателствата, е част от Деня на народното единство, който отбелязваме днес, заяви руският президент Владимир Путин на празнична церемония за връчване на награди в Кремъл, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Днес в Русия ние отбелязваме Деня на народното единство. В този празник са отразени нашата велика история, нашите ценности и нашият национален характер", изтъкна руският държавен глава.

Денят на народното единство е националният празник на Русия, който се отбелязва всяка година на 4 ноември. Той е учреден по инициатива на Междурелигиозния съвет на Русия и за първи път се празнува през 2005 г. Той почита също така паметта за събитията от 1612 г., когато народното опълчение, оглавявано от Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски, освобождава Москва от настъплението на войските на полско-литовското княжество.

По случай националния празник Путин положи цветя пред паметника на Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски на Червения площад в Москва и поздрави представителите на религиозните общности.

"С каквито и предизвикателства да се е сблъсквала нашата страна, руската държавност, отговорът винаги е идвал от сплотените хора, общата и непобедима воля, както и от стремежа самостоятелно да определяме съдбата си", подчерта Путин, като отбеляза, че така е било през 1612 г., през 19-ти и 20-ти век, както и в наши дни.

"Този празник ознаменува нашата искрена и дълбока любов към родината, дълга ни към отечеството за съдбата на нашия народ", допълни Путин.

Руският президент отбеляза, че днес руските граждани с гордост се обръщат към корените на този празник, когато хора от различни националности и вероизповедания са сложили край на междуособиците и вътрешния смут и са възстановили държавността и законната власт и изтъкна, че руската култура, традиции и ценности обединяват много хора по целия свят.