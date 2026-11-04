Лидерът на демократите в Камарата на представителите изненадан: Зашеметяваща победа

Лидерът на демократите в Камарата на представителите на САЩ Хакийм Джефрис приветства зашеметяващия резултат на междинните избори, които завършиха със съкрушително поражение за републиканците на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Бяхме оптимисти, че ще си върнем контрола над Камарата и може би, че дори ще постигнем пробив в райони, които до голяма степен клоняха към Доналд Тръмп", заяви днес Джефрис, за когото се смята, че може да стане първият афроамериканец, който ще заеме поста председател на Камарата, след победата на демократите на изборите вчера.

"Но 250, може би дори 255, това е зашеметяващо число", отбеляза той пред американската телевизия "Ем Ес Нау", визирайки прогнозите за броя на местата, които демократите ще спечелят.

Последните оценки на американските медии сочат, че демократите са си осигурили поне 228 места, мнозинство от десет гласа в Камарата на представителите, която има 435 членове, макар че окончателните резултати все още не са ясни.

Джефрис отдаде резултатите на три фактора: "разходите за живот като цяло, здравеопазването и безразсъдната и скъпоструваща война в Иран", която според него е основна причина за рязкото покачване на цените.

Той призова "президента да сложи край на войната в Иран, още преди новият Конгрес да встъпи в длъжност през януари", като определи това като "едно от силните послания, които американският народ изпрати снощи".