Джей Ди Ванс: Загубихме заради войната, много от избирателите на Тръмп са ядосани

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призна поражението на републиканците и победата на демократите на отминалите частични избори в страната. Според него основната причина за загубата е войната в Иран. Друг фактор е недоволството заради високите цени.

Демократите категорично си върнаха Сената, а според прогнозите на Ен Би Си и Си Би Ес печелят и Камарата на представителите. Ето как обяснява причините за провала Джей Ди Ванс с публикация в Х:

"Едно от нещата, върху които анализаторите на данни в нашия екип бяха силно фокусирани, беше „съставът" на избирателите – дали той е достатъчно близък до този от 2024 г., за да могат републиканците да спечелят. И въпреки социологическите проучвания, които предричаха съкрушителна победа за демократите, данните продължаваха да показват едно и също: в някои щати избирателната активност беше просто задоволителна, в други – направо впечатляваща, а в нито един щат не беше катастрофална. В екипа ни цареше искрен оптимизъм: нашите хора излизаха да гласуват.

Затова попитах най-умния експерт по данни, когото познавам: означава ли това, че ще шокираме света? „Не – отговори той. – Може да се представим по-добре, отколкото прогнозират проучванията. Но данните показват, че много от избирателите, гласували за Тръмп/Ванс през 2024 г., са ядосани и възнамеряват да гласуват за „другите". Нашите избиратели отиват до урните, но може би няма да гласуват за нас."

Е, сега това изглежда пророческо. Нашите избиратели наистина отидоха до урните. Във Флорида, например, съставът на гласувалите беше с 9 пункта повече в полза на републиканците, отколкото на демократите – само с няколко пункта по-зле в сравнение с 2024 г. Безспорно имаше места, където можехме да постигнем по-висока активност. Но основният проблем не е в активността. Основният проблем е, че много хора, гласували за Тръмп/Ванс през 2024 г., през 2026 г. са гласували за демократите.

Предстоят много вътрешни спорове и дебати относно това какво се е случило и защо. Един от социолозите, когото искрено уважавам, ми каза, че посланията ни по икономическите въпроси не са били достатъчно ясни и категорични в заключителния етап на кампанията. Сигурен съм, че е така.

Но истинската причина за загубата ни е очевидна за почти всички.

Друг социолог – един от най-умните хора, които познавам в политиката, ми каза вчера, че ще загубим общия вот (generic ballot) с 13 пункта разлика. Очаквах лош развой във вторник, но дори аз бях шокиран от това. В проучванията си той е видял, че много от избирателите на Тръмп от 2024 г. са гневни и планират да гласуват за демократите. Той попитал тези избиратели, които са ни обърнали гръб, какво би ги накарало да се върнат в нашия лагер. Четирите най-често срещани отговора, които обхващат почти всички получени мнения, са:

1) Слагане край на войната

2) Фокус върху разходите за живот и инфлацията

3) Поставяне на Америка на първо място („America First")

4) Промяна на отношенията ни с Израел

Нашите избиратели излязоха да гласуват. И именно тези четири причини накараха мнозина от тях да подкрепят демократите. Това сочи анализ на социолог, който предсказа резултатите с изключителна точност.

Докато мнозина прекараха понеделник в нападки срещу Рейчъл Кампос Дъфи заради призива ѝ за дипломатическо решение на конфликта, оказва се, че политическият ѝ съвет е бил правилен. (Освен това тя е прекрасен човек.)

През следващите месеци ще станем свидетели на сериозни опити за манипулиране на общественото мнение (т.нар. „gaslighting"). Очаквайте редица политици от статуквото да твърдят, че решението на проблемите ни е амнистия. Не изключвам възможността да променим подхода към прилагането на законите – например, като насочим повече внимание към бизнеса, който наема нелегална работна ръка. Но всеки, който прокарва идеята за амнистия, ви лъже.

Причината за загубата ни е войната. Самият президент заяви това снощи.

Ако искате да твърдите, че си е струвало – че загубата на Сената за следващите 6 години е била оправдана цена – направете го. Аргументирайте се, че това е била цена, която е имало смисъл да се плати. Съгласни или не, поне ще бъде честно.

Но всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за това накъде поемаме оттук нататък трябва да започне именно оттам.

Все още гледам с надежда към нашата страна. Към онези от вас, които са бесни и искат да кажат: „Нали ви казах!" – прави сте, наистина ни го казахте. Насочете тази енергия към избирането на републиканци, които споделят вашето светоглеждане. А към онези, които просто са ядосани от резултатите – имате пълно право да бъдете такива. Нека превърнем този гняв в действие и се върнем към работата по спасяването на нашата страна."