"Синя вълна" заля Конгреса на САЩ - републиканци късат връзки с Тръмп (Обзор)

Американци наказаха президента на междинните избори заради високите цени и войната в Иран

Високите цени, войната в Иран и посоката, в която върви политиката на Вашингтон, са основните причини за тоталния погром на републиканците на междинните избори в САЩ. Това сочат повечето анкети, които големите американски медии направиха, за да се допитат до избирателите.

Демократите си върнаха контрола и над двете камари на Конгреса. Докато в сряда още се чакаха резултатите от Мисисипи и Аляска, сините вече си бяха осигурили 54 места в Сената срещу 44 за републиканците. За Камарата на представителите Ен Би Си прогнозира 258 демократи срещу 177 републиканци - преднина от 81 места.

В проучването на Си Би Ес едва 38% са посочили, че подкрепят политиката, която води Доналд Тръмп, откакто се върна в Белия дом през 2025 г. В подобно проучване на Асошиейтед прес цели 62% държат републиканеца отговорен за покачването на цените. Наред с това 75% са заявили, че са “ядосани” или “недоволни” от посоката, в която се движат САЩ, а

над 60% не одобряват представянето на Тръмп

като президент.

Явно призивът на президента избирателите да гласуват на междинните избори така, сякаш името му е в бюлетината, имаше обратен ефект. Според анкетите рейтингът на одобрение към Тръмп в момента е едва 38%, на Републиканската партия - 41%, а на демократите - 46%. В същото време американците посочват, че основният проблем на страната е икономиката, докато на второ място се нарежда “съдбата на демокрацията”. Наред с това 61% от избирателите смятат, че Белият дом се ръководи по-скоро от личните интереси на президента, отколкото от тези на страната.

Така “синята вълна” на междинните избори може да се определи и като “наказателен вот” срещу Тръмп. Дори близки до републиканеца го обвиняват за голямото поражение. Източници от Белия дом, запазили анонимност, разкриха пред “Уолстрийт Джърнъл” (WSJ), че войната с Иран е ключов фактор за покачването на цените на горивата, което пък доведе до отчуждаване на мнозина избиратели от републиканския лагер.

Поддръжници на президента са го предупредили, че до голяма степен политическото му наследство зависи от разрешаването на ядрения въпрос с Иран. Според тях е доста вероятно Тръмп

да загуби “политическия си авторитет

заради война, която никога не е постигнала основната си цел”.

Пред WSJ самият Тръмп призна ролята на Техеран в резултатите от вота, но допълни: “Не мисля за това. Постъпих правилно. Бих го направил отново”. Президентът пак повтори, че “най-големият проблем е, че не бях в бюлетината”.

Една част от републиканците обаче смятат точно обратното и дори призоваха партията да прекъсне връзките си с движението на Тръмп “Да направим Америка отново велика” (MAGA). Това заявиха от умерената републиканска група “Нашето републиканско наследство”, основана от консервативния сенатор от Мисури и бивш посланик на САЩ в ООН Джак Данфорт. В момента тя се ръководи от Уилям Коен - бивш министър на отбраната от администрацията на Бил Клинтън.

В изявлението си групата посочва: “Републиканската партия претърпя съкрушително поражение. Американският народ произнесе присъдата си за движението MAGA, лозунга “Америка на първо място” и политиките на настоящата администрация и републиканския Конгрес”. Оттам бяха категорични, че “ Тръмп никога повече няма да води Републиканската партия на общи избори”, а наред с това призоваха за дискусия за “бъдещето на една принципна Републиканска партия в ерата след Тръмп”.

Победата дава на демократите възможност да ограничат действията на Тръмп през оставащите 2 г. от мандата му. От януари, когато новият Конгрес встъпи в длъжност, сините ще определят дневния ред и ще могат да поставят условия при договарянето на държавното финансиране. Контролът над Сената им позволява и да блокират президентски кандидати за министри, посланици и федерални съдии, включително във Върховния съд, ако се освободи място.

Демократите ще могат и да започват разследвания, да изискват документи и да призовават представители на администрацията като свидетели. Сред потенциалните теми са бизнесът на семейство Тръмп и конфликтите на интереси, разходите на Пентагона, войната с Иран и досиетата “Епстийн”.

Възможен е и трети импийчмънт

на Тръмп - долната камара може да повдигне обвинения с обикновено мнозинство, но отстраняването на президента изисква подкрепата на две трети от сенаторите. Това значи, че на демократите им трябват републикански гласове.

Тръмп обаче има президентско вето. Той може да отхвърля законопроект дори когато и двете камари са го одобрили. За преодоляването на ветото са необходими две трети от гласуващите във всяка камара - при участие на всички това са 67 сенатори и 290 конгресмени.

Наред с това при сегашните правила за повечето законопроекти в Сената са нужни 60 гласа, за да бъде преодоляно процедурното блокиране на гласуването. Така изборното мнозинство не им гарантира, че ще могат самостоятелно да прокарват законите си.

След резултатите Тръмп обясни, че ще отхвърля предложенията, които смята за “безумни”, но отбеляза, че с демократите “ще работим заедно”. Ветото обаче се отнася до законите - то не му позволява да отменя конгресните разследвания или да принуди Сената да одобри неговите назначения. Затова през следващите 2 г. и Белият дом, и новото мнозинство ще трябва да правят компромиси, за да се спогодят и да превръщат предложенията си в закони.

Вотът донесе и поредица от исторически моменти. Тексас "посиня" в две ключови надпревари - Джеймс Таларико стана първият демократ, избран за сенатор от 1988 г., а Джина Инохоса победи Грег Абът и ще бъде първата му губернаторка от латиноамерикански произход.

В Канзас пасторът Адам Хамилтън прекъсна още по-дълга поредица - щатът не беше избирал демократ за Сената от 1932 г. Пеги Фланаган в Минесота и Деб Хааланд в Ню Мексико станаха съответно първата сенаторка и първата губернаторка от коренното население на САЩ, а Кийша Ланс Ботъмс в Джорджия - първата чернокожа жена, избрана за губернатор в страната.

В Мичиган Абдул ел Сайед победи Майк Роджърс и стана първият мюсюлманин, избран някога в Сената. В победната си реч той не пропусна да се пошегува с вицето на Тръмп, с когото имаха публична свада: "Джей Ди, хабиби, има сладка ирония във факта, че по конституция си длъжен да ме назначиш през януари".