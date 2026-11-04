Черна гора на крачка от ЕС, Скопие остава в чакалнята заради отказа си да впише българите в конституцията (Обзор)

Брюксел определи евроинтеграцията като основен стълб на сигурността

Черна гора се очаква да приключи преговорите си за членство в Европейския съюз до края на 2026 г. Това стана ясно от данните на Пакета за разширяване за 2026 г., който беше представен в Брюксел в сряда. Той представлява преглед на реформите и готовността на общо 10 страни - кандидатки за влизане в блока. Документът очертава ключовите приоритети за следващата година и съдържа ориентировъчни пътни карти за най-напредналите държави. Те са Черна гора, Албания, Молдова и Украйна.

“Пакетът е много повече от набор от критерии и постижения на страните кандидатки. Той показва бъдещето на Европа - дали ще можем да я разширим и подобрим през следващите десетилетия”, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Процесът по разширяване в момента бележи по-високи резултати откогато и да било през последните две десетилетия, твърдят от ЕК. В условията на геополитически предизвикателства и войната в Украйна ЕС разглежда разширяването като основен стълб на сигурността на Стария континент.

Черна гора беше определена като лидер в процеса по евроинтеграция. Еврокомисията предвижда финализирането на договора за присъединяване на страната да стане факт през пролетта на 2027 г. Подгорица е отворила всички 33 преговорни глави, от които 21 вече са завършени.

Северна Македония е сред страните със забавен прогрес - преговорният процес там остава в застой поради липсата на конституционните промени, които се отнасят до вписването на българското малцинство в основния закон. Това е задължително условие съгласно заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г., за да може страната да премине към отварянето на първа глава “Основни въпроси”.

Въпреки застоя Скопие бележи напредък в реформаторската си програма по Плана за растеж и поддържа пълно единство с външната политика и политиката за сигурност на ЕС. За да продължи напред, от страната се изисква приемане на конституционните изменения, засилване на реформите в съдебната система, борбата с корупцията и в енергетиката.

Сърбия и Турция са страните, при които процесите по присъединяване са спрели, въпреки че продължават да бъдат кандидатки. Причините за това са свързани с влошаването на състоянието на демокрацията, върховенството на закона и на защитата на основните права в тях.

На свой ред Косово е определено като страна - потенциален кандидат за ЕС. Там има силна обществена подкрепа за членство, но продължителната институционална блокада възпрепятства нужните реформи.