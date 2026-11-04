Украйна обвини Русия, че атакува масирано енергийната ѝ инфраструктура

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Украйна обвини Русия в извършването на масирани атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура преди настъпването на зимата, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Украинските атомни електроцентрали бяха принудени да намалят производството си заради атаките срещу електропреносната мрежа, заявиха днес от украинското Министерство на енергетиката. Вследствие на нападенията днес сутринта много потребители в шест региона на страната са останали без електричество.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че подлага страната на бомбардировки почти денонощно. В публикация в Екс той написа, че ремонтните дейности по възстановяването на електроснабдяването отнемат повече време заради многократните атаки.

Ситуацията е особено тежка в столицата Киев, където хората и бизнесът са изправени пред прекъсвания на електроподаването и водоснабдяването, продължаващи много часове, посочи Зеленски.

Той допълни, че проблеми има и в Киевска, Житомирска, Черниговска, Сумска, Полтавска, Харковска, Черкаска, Виницка и Донецка област. В южните райони на Украйна се налагат аварийни спирания на тока.

Зеленски възложи на правителството и правоохранителните органи до края на деня да представят списък с мерки за гарантиране на достъпа на хората до електричество, отопление и вода, съобщи Укринформ.

Той също така изслуша отделен доклад от командването на Въоръжените сили на Украйна относно организацията на операциите за радиоелектронна борба.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Испания за срещи на високо равнище по време на Иберо-американския форум на върха, съобщи испанският вестник "Паис".

От канцеларията на испанския премиер Педро Санчес казаха, че той ще се срещне със Зеленски утре.

Впоследствие оттам потвърдиха, че украинският президент вече е пристигнал в Испания, предаде Франс прес.