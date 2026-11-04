Български мечки във войната за наследството на Бриджит Бардо

Българските мечки в Белица също се включват във войната за наследството на Бриджит Бардо. Спорът около разпределянето на милионите на починалата легенда на световното кино се задълбочава след изтичането на лично писмо до последния ѝ партньор, с което изглежда, че прекъсва отношенията си с него.

В ръкописната бележка, датирана от ноември 2022 г. – три години преди смъртта ѝ в дома ѝ в Сен Тропе - тя обвинява Бернар дьо Киара, свой спътник в продължение на повече от 30 години, че „търпеливо ме унищожава ден след ден". Бардо почина на 28 декември 2025 година на 91-годишна възраст в дома си в Сен Тропе, след като преди това беше в болница.

Изтеклото писмо се превръща в оръжие за другата страна в битката за наследството на Бардо - фондацията за защита на животните, носеща нейното име, пише BBC. От своя страна, Дьо Киара обвинява фондацията, че бърза да разпореди имуществото ѝ, без да се съобразява с нейни приятели и близки.

Фондацията за защита на животните на кино иконата е тясно свързана и с България. Благодарение на Бриджит Бардо последните мечки, държани в плен у нас, бяха освободени и изпратени в парка в Белица. Те бяха завързвани със синджири и принуждавани да танцуват в центъра на София, дори и в трамваите през 90-те години. Животните биваха дресирани с много бой от мечкарите с гъдулки, които просеха пари по улиците.

Фондация Бриджит Бардо финансира изграждането на парка за танцуващи мечки в Белица и продължава да помага за функционирането му. Мечките Гордо и Флоренция в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева

Преди седмица 85-годишният Дьо Киара беше принуден да напусне крайморската къща, известна като „Ла Мадраг" (La Madrague), която е споделял с Бардо от началото на 90-те години.

Тъй като в продължение на толкова много години е бил финансово издържан от нея, се твърди, че той няма нито банкова сметка, нито карта за социално осигуряване.

Той също така изрази силно възмущение, след като през септември Фондация „Брижит Бардо" организира разпродажба на предмети от бита, взети предимно от парижкия апартамент на покойната актриса. От продажбата са събрани близо 1 милион евро (835 000 паунда), които са разпределени между фондацията и единствения син на Бардо – Николас Шарие.

„Намирам за невероятно, че само няколко месеца след смъртта на Брижит, те вече искат да превърнат самата нея в сувенир. Това изобщо не ми хареса", заяви Дьо Киара, цитиран от ВВС.

В писмото, което започва с думите „Бернар, това е провал!", Бардо споделя, че е дала „всичко" с надеждата да намери „спътник, който да отвърне на любовта ми, да споделя радостите и огромните ми скърби... и който да е щастлив от живота, който му давам". Но тя заключава: „Днес стигнах до крайната точка на своето страдание... Толкова имам нужда от рамо, на което да се облегна, от подкрепа, нежност, присъствие – неща, които ти не си способен да дадеш."

Де Киара, който е по-известен с приетото от него име д'Ормал (игра на думи с френския израз *dort mal* – „спи зле"), е бил бизнесмен и някогашен съратник на крайнодесния лидер Жан-Мари льо Пен.

Според приятели, връзката му с Бардо е била изпълнена с възходи и падения. Двамата никога не са сключвали брак според френското законодателство, но той е живял с нея до самия край и се е грижил за нея, докато тя е умирала.

Когато след смъртта ѝ през декември миналата година е било прочетено завещанието ѝ, станало ясно, че имуществото е разделено между Фондацията и нейния син, който живее дискретно в Осло. В документа не се споменава Де Киара, а Бардо изрично е посочила, че „Ла Мадраг" трябва да бъде освободена в срок от шест месеца след смъртта ѝ.

Докато юристи изготвят окончателния списък с активите на покойната актриса, от Фондацията обвиниха Де Киара, че е изнесъл вещи от „Ла Мадраг", включително нейния джип „Мини Моук" (Mini Moke). „Не го обвинявам в кражба, но превозното средство липсва, а това е проблем", заяви във вторник президентът на Фондацията Макс Гуазани.

Според Фондацията, Де Киара няма правно основание за претенции, с изключение на дял от апартамента в Париж, който в момента е обявен за продажба. Междувременно той живее в жилище, наето от общината на Сен Тропе. Смята се, че кинолегендата е оставила наследство между 40 и 60 млн. евро.

„Не е наша вина, че тя не му е оставила правото да живее там." „Какво друго се очаква да направим?"

Високите разходи за поддръжка на „Ла Мадраг" – както и на втория дом на Бардо, „Ла Гариг", разположен в хълмовете зад средиземноморското крайбрежие – налагат фондацията да намери начини имотите да станат самоиздържащи се. Към момента на смъртта ѝ двете къщи са били в лошо състояние, а сега се нуждаят от денонощна охрана.

Идеята за създаване на музей е отхвърлена, тъй като до „Ла Мадраг" не може да се стигне с автомобил. Вместо това къщата би могла да бъде отворена за посещения с екскурзовод, както и за модни изложения или филмови снимки.

След като през 1973 г. напуска света на киното, Бардо посвещава живота си на защитата на животните; според данни на нейната фондация, в момента тя полага грижи за 13 000 животни.

Преди да срещне Де Киара, Бардо е имала три брака – с филмовия режисьор Роже Вадим, актьора Жак Шарие и индустриалеца Гюнтер Закс.

Според френски медии тя се е омъжила за Де Киара на церемония в Норвегия, но този брак така и не е бил регистриран съгласно френското законодателство.