Какво ще промени победата на демократите на междинните избори в САЩ (Графика)

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Спечелването на мнозинство в Камарата на представителите, а евентуално и в Сената на междинните избори може да даде възможност на демократите да блокират част от политиката на Доналд Тръмп.

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