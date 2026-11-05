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Какво ще промени победата на демократите на междинните избори в САЩ (Графика)

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Доналд Тръмп Снимка Ройтерс
Доналд Тръмп Снимка Ройтерс

Спечелването на мнозинство в Камарата на представителите, а евентуално и в Сената на междинните избори може да даде възможност на демократите да блокират част от политиката на Доналд Тръмп.

Още  промени - виж графиката.

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             

Доналд Тръмп Снимка Ройтерс

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