Крис Папас стана първият открито хомосексуален мъж, избран за сенатор

46-годишният демократ от гръцки произход Крис Папас спечели изборите за Сената на САЩ в щата Ню Хемпшир, побеждавайки републиканеца Джон Сунуну. Така той стана първият открито хомосексуален мъж, избран в американския Сенат.
Победата му на изборите на 3 ноември има и важно политическо значение. Папас запази мястото на демократите в Сената, което досега се заемаше от Джийн Шахийн. Тя представлява Ню Хемпшир от 2009 г. и реши да не се кандидатира за нов мандат.
Крис Папас е четвърто поколение американец с гръцки корени. Неговият прадядо емигрира в Съединените щати през 1906 г. от областта Тесалия в Гърция.
Папас израства в Манчестър, Ню Хемпшир, където семейството му притежава известния ресторант Puritan Backroom.
Семейният бизнес се превръща в една от емблемите на града и остава важна част от личната история на бъдещия сенатор.
Политическата му кариера започва на местно ниво, а от 2019 г. той представлява Първи конгресен район на Ню Хемпшир в Камарата на представителите.
Папас е женен за Ван Бентли, с когото сключва брак през 2023 г. Исторически момент за американската политика.
Макар в Сената на САЩ вече да са избирани открито ЛГБТ политици, Папас е първият открито хомосексуален мъж, който печели място в горната камара на Конгреса.
Той ще встъпи в длъжност през януари 2027 г.
Изборът му предизвика интерес и сред гръцката общност в САЩ, която вижда в неговия успех поредно доказателство за силното присъствие на американците с гръцки корени в политическия живот на страната.