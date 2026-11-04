ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестри Стоеви обърнаха японки в Йосу Сити

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Крис Папас стана първият открито хомосексуален мъж, избран за сенатор

Бойка Атанасова, Атина

Бойка Атанасова, Атина

11720
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Крис Папас.
Крис Папас.

46-годишният демократ от гръцки произход Крис Папас спечели изборите за Сената на САЩ в щата Ню Хемпшир, побеждавайки републиканеца Джон Сунуну. Така той стана първият открито хомосексуален мъж, избран в американския Сенат.

Победата му на изборите на 3 ноември има и важно политическо значение. Папас запази мястото на демократите в Сената, което досега се заемаше от Джийн Шахийн. Тя представлява Ню Хемпшир от 2009 г. и реши да не се кандидатира за нов мандат.

Крис Папас е четвърто поколение американец с гръцки корени. Неговият прадядо емигрира в Съединените щати през 1906 г. от областта Тесалия в Гърция.

Папас израства в Манчестър, Ню Хемпшир, където семейството му притежава известния ресторант Puritan Backroom.

Семейният бизнес се превръща в една от емблемите на града и остава важна част от личната история на бъдещия сенатор.

Политическата му кариера започва на местно ниво, а от 2019 г. той представлява Първи конгресен район на Ню Хемпшир в Камарата на представителите.

Папас е женен за Ван Бентли, с когото сключва брак през 2023 г. Исторически момент за американската политика.

Макар в Сената на САЩ вече да са избирани открито ЛГБТ политици, Папас е първият открито хомосексуален мъж, който печели място в горната камара на Конгреса.

Той ще встъпи в длъжност през януари 2027 г.

Изборът му предизвика интерес и сред гръцката общност в САЩ, която вижда в неговия успех поредно доказателство за силното присъствие на американците с гръцки корени в политическия живот на страната.

Крис Папас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание