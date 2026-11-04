Зеленски пристигна в Мадрид за разговори с испанския премиер за войната

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Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Мадрид, където ще се срещне с испанския премиер Педро Санчес и други лидери. Разговорите ще бъдат в в кулоарите на 30-ата Ибероамериканска среща на върха, съобщи испанското правителство, цитирано от Франс прес.

Утре Педро Санчес ще посрещне Зеленски, който посещава Испания за пети път, съобщава БТА.

След края на Ибероамериканската среща на върха украинският президент ще се срещна също така с още няколко лидери на държави, за да обсъди въпроси, свързани с положението в Украйна, световните последици от руско-украинския конфликт, както и основните предизвикателства пред мира и международната сигурност.

Повече от четири години и половина след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преговорите между Киев, Москва и Вашингтон трябва да бъдат възобновени на 10 и 11 ноември в Обединените арабски емирства с посредничеството на САЩ.

Зеленски, който беше на официално посещение в Берлин във вторник, изрази надежда, че проговорите ще доведат до среща с руския му колега Владимир Путин.

Ибероамериканската среща на върха започва днес в Мадрид, като знакова фигура е аржентинският президент Хавиер Милей - безпощаден критик на домакина на събитието, социалиста Педро Санчес, отбелязва АФП.

Освен Милей в 30-тото издание на срещата ще се включат още няколко други лидери на държави в Латинска Америка от десницата, сред които чилийският президент Хосе Антонио Каст, президентката на Коста Рика Лаура Фернандес, боливийският президент Родриго Пас и президентът на Хондурас Насри Асфура.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също ще участва в срещата на върха.

От друга страна в събитието няма да участват основните фигури на левицата в Латинска Америка, сред които преизбраният президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва, мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум и временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.