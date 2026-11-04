Откриха 300 кг кокаин в каси с банани на пазар в Германия

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Откриха 300 кг кокаин в каси с банани в Германия. Ударът е направен от полицията и митническите служби на пазар за търговия на едро в южния град Нюрнберг.

Стойността на наркотика на черния пазар към момента се оценява на около 20 милиона евро, съобщи Баварската криминална полиция в Мюнхен.

Историята започва в понеделник, когато от пазара са подали сигнал за опит за взлом. Впоследствие са били проверени каси с банани, подготвени за доставка до търговски обекти за хранителни стоки. Служител забелязал, че една от касите е необичайно тежка, а при проверката разследващите открили в нея няколко пакета с кокаин.

От Баварската полиция допълниха, че след това полицията и митническите служби са проверили множество кашони, разположени върху 50 палета, и са открили още пакети с кокаин, съобщава ДПА, цитирана от Би Ти Ви.

Разследването е установило, че касите с банани са пристигнали с товарен кораб от Еквадор в нидерландското пристанище Влисинген, откъдето са били транспортирани до Нюрнберг.