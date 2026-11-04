Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън обяви оттеглянето си пред президента Доналд Тръмп след тежката загуба от демократите на междинните избори. Джонсън няма да се кандидатира за поста лидер на републиканското малцинство, потвърди говорителят му, цитиран от Франс прес.

Петдесет и четири годишният политик, който заема поста председател на Камарата от 2023 г., е уведомил републиканските депутати днес сутринта, че се отказва от надпреварата за ръководството на значително намалялата група републиканци в долната камара на Конгреса.

Според "Политико" Майк Джонсън е разговарял по телефона с Доналд Тръмп по-рано през деня. Не е сигурно дори дали преизбраният в своя избирателен район в Луизиана Джонсън ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса.

Настоящият втори по ранг републиканец в Камарата, Стив Скализ, също представител на Луизиана, е сред претендентите за лидер на републиканското малцинство. Това предполага възможен сблъсък с Джим Джордан, ултраконсервативен конгресмен от Охайо, смятан за близък съюзник на Доналд Тръмп.

Според прогнозите на американските медии републиканците са на път да загубят повече от 40 места в Камарата на представителите, след като досега разполагаха с мнозинство от 220 места в 435-членната камара, съобщава БТА.