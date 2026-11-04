Тръмп след загубата: Любовта не успя да се пренесе, не съжалявам за войната с Иран

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Американският президент Доналд Тръмп е усетил много любов по време на кампанията за междинните избори, но тя не е успяла да се пренесе към кандидатите на републиканците. Тръмп признава, че загубата се дължи основно на войната с Иран, но въпреки това не съжалява за нея. По-рано вицепрезидентът Джей Ди Ванс конкретно назова, че именно това е причината за провала на Републиканската партия.

"Трябваше да предприемем тези действия спрямо Иран и продължаваме да го правим", заяви Тръмп пред журналисти.

Войната с Иран доведе до рязък скок в цените на бензина, което се разглежда като основна причина за сериозната победа на демократите на изборите.

Според Тръмп войната е била оправдана, за да се попречи на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие.

Той заяви, че няма възражения относно публикация в социалните мрежи, направена по-рано днес от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. В нея Ванс посочва тежките изборни загуби и отбелязва: „Причината да загубим е войната".

„Мога да ви уверя, че що се отнася до тази война, не бих променил нищо", посочи Тръмп.

Президентът на САЩ подчерта, че ако самият той е бил в избирателните листи е убеден, че „щяхме да спечелим".

„Просто не бе възможно тази любов да се пренесе. На митингите имаше толкова много любов - беше невероятно, но не успяхме да прехвърлим тази любов към кандидатите", каза Тръмп, цитира БТА.