ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестри Стоеви обърнаха японки в Йосу Сити

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Стрелба в бизнес комплекс във Флорида, двама са загинали

4108
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Заподозреният е мъртъв. СНИМКА: Pixabay
Заподозреният е мъртъв. СНИМКА: Pixabay

Мъже е открил стрелба в бизнес комплекс на „Ситибанк" в Тампа в американския щат Флорида. 

Двама са загинали, като един от тях е заподозреният стрелец, предаде Асошиейтед прес.

Повече от 360 служители на органите на реда са пристигнали на мястото, съобщиха от офиса на шерифската служба на окръг Хилсбъро. Кадри по телевизията показаха дълги опашки от служители, напускащи офис сградите.

В публикация в социалните мрежи от шерифската служба заявиха, че са „реагирали на активна заплаха и в момента извършват проверка на сградата".

От службата уточниха, че заподозреният стрелец и още един човек са загинали. Към момента не е ясно дали има други пострадали, съобщава БТА.

„Смятаме, че това е целенасочено нападение", написа шериф Чад Кронистър в социалната платформа Екс.

Комплексът на „Ситибанк" в предградията на Тампа включва четири 3-етажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковия гигант.

Заподозреният е мъртъв. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание