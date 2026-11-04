Стрелба в бизнес комплекс във Флорида, двама са загинали

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Мъже е открил стрелба в бизнес комплекс на „Ситибанк" в Тампа в американския щат Флорида.

Двама са загинали, като един от тях е заподозреният стрелец, предаде Асошиейтед прес.

Повече от 360 служители на органите на реда са пристигнали на мястото, съобщиха от офиса на шерифската служба на окръг Хилсбъро. Кадри по телевизията показаха дълги опашки от служители, напускащи офис сградите.

В публикация в социалните мрежи от шерифската служба заявиха, че са „реагирали на активна заплаха и в момента извършват проверка на сградата".

От службата уточниха, че заподозреният стрелец и още един човек са загинали. Към момента не е ясно дали има други пострадали, съобщава БТА.

„Смятаме, че това е целенасочено нападение", написа шериф Чад Кронистър в социалната платформа Екс.

Комплексът на „Ситибанк" в предградията на Тампа включва четири 3-етажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковия гигант.