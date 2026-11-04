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По време на посещението си на изложбата „Християнска традиция: Нашето време", която беше открита на 4 ноември в Московския манеж, на руския президент Владимир Путин беше представена картината на художника Олег Путнин „Откриване на Кримския мост", която изобразява самият президент.

Според автора картината символизира движението на Путин към Запада, включително в политиката. Миналия декември на фона на друга творба на художника президентът благодари на хлебар за изпратените му кифлички.

Изложбата, която Путин посети, придружен от патриарх Кирил и митрополит Тихон, представя 524 произведения от 216 художници, включително произведения за участници във войната в Украйна.

Путнин рисува „Откриване на Кримския мост" през 2024 г. Тя изобразява Путин, посещаващ Кримския мост, чието автомобилно платно е открита на 15 май 2018 г.

„Картината изобразява президента, движещ се на запад – нещо, което виждаме, включително в политиката. Тя улавя момента, в който държавният глава пристига на Кримския полуостров и непланирано решава да се разходи. Всички останали го последват", казва Путнин през декември 2025 г.

Художникът не уточнява какво има предвид под фразата „Путин се движи на запад". Картината обаче е нарисувана две години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Едно от оправданията на Путин за войната е необходимостта да се противодейства на разширяването на НАТО на изток.

Художникът за първи път представя картината пред публика на 23 декември 2025 г. на изложбата си „Лавандулово море" в Руската академия на изкуствата. На следващия ден той казва пред РИА "Новости", че би искал да покаже творбата на Путин. „Мисля, че може да му хареса", казва Путнин.

Путнин вече притежава една от картините на Путин - „Нива с пшеница". Присъствието ѝ в президентския кабинет стана известно на 20 декември 2025 г., когато Кремъл публикува видеоклип на Путин, опитващ пайове от пекарната „Машенка", която се намира близо до Москва. Картината се вижда на стената зад президента.

Самият Путнин заяви пред „Московски комсомолец", че е подарил картината на президентската администрация преди около 15 години след самостоятелна изложба в Кремъл.

Освен това по време на посещението си на изложбата на 4 ноември Путин запали свещ и се поклони пред един от експонатите – икона на светите и верни съпрузи княз Дмитрий Донской и Света Ефросиния Московска.

По време на посещението си в Централния манеж в сряда, Владимир Путин „лично разведе" първите посетители на изложбата „Християнска традиция: Нашите дни" според репортаж на „Россия 24".

Пред скулптурата на Зураб Церетели президентът говори за „повратен момент в световната история" според журналист от телевизионния канал. Кадрите показват реплика на паметника на Йосиф Сталин, Франклин Рузвелт и Уинстън Чърчил в Ливадия, където през 1945 г. се провежда Ялтенската конференция.

„Съединените щати, Великобритания и Съветският съюз се събраха, за да обсъдят как да организират мира, бъдещия мир в Европа след края на войната", казва Путин на децата наблизо.

Ялтенската конференция, както съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свой източник, е точно това, което Кремъл би искал да повтори сега, само че този път с участието на лидерите на Съединените щати и Китай.

В сряда Китай потвърди началото на преговорите с Русия и Съединените щати за първата тристранна среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин.