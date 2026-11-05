Саудитска Арабия и Сирия подписаха споразумения на стойност 403 млн. долара

Саудитска Арабия и Сирия подписаха споразумения на стойност 403,6 милиона долара в областта на военното сътрудничество, инфраструктурата и жилищното строителство след двустранни преговори в Рияд, по време на които сирийският президент Ахмед аш Шараа се срещна със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман ал Сауд, предаде ДПА.

Аш Шараа пристигна в саудитската столица във вторник следобед на неочаквано посещение, което е второто му в Рияд за последния месец. Саудитска Арабия е сред най-разпознаваемите държави, подписали подобни споразумения със Сирия в различни сектори, по-специално жилищното строителство, петролната промишленост и услугите.

Новите споразумения обхващат области като развитие, инфраструктура, енергетика, жилищно строителство, здравеопазване, промишленост, селско стопанство, околна среда, военно сътрудничество и финансови услуги, се посочва в изявление на сирийската президентска администрация.

Споразумението между Дамаск и Саудитския фонд за развитие е под формата на заем с ниска лихва, включващ 100 милиона долара в подкрепа на сектора на здравеопазването чрез възстановяване и оборудване на повредени здравни заведения, като част от план за премахване на лагерите за разселени лица в Сирия.

Още 60 млн. долара ще бъдат отпуснати за възстановяване на повредени жилища, като първият етап ще обхване 10 000 жилищни единици.

Финансирането включва също така 105 млн. долара за укрепване на способности за гражданска защита, 90 млн. долара за възстановяване на топлоелектрическата централа в Алепо и 30 млн. долара за изграждане на системи за питейна вода в Дамаск и Идлиб. Още 18,6 млн. долара ще бъдат насочени към цифровата трансформация и модернизацията на финансовите услуги, с цел изграждане на по-ефективни и прозрачни институции в подкрепа на възстановяването и стабилността.

В по-ранно изявление на сирийската президентска администрация бе посочено, че преговорите са били насочени към двустранните отношения и начините за укрепване на сътрудничеството между двете държави, както и към сигурността и стабилността в региона, пише БТА.