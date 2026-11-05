Два танкера и влекач пламнаха в Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че два петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти, след като са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути за преминаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Единият танкер се е натъкнал на мина, докато се е опитвал да премине през коридор южно от Ормузкия проток, а другият е избухнал в пламъци на излизане от пролива в източната му част, се казва в изявлението.

Влекач, който се приближил до втория танкер, за да помогне при потушаването на огъня, също избухнал в пламъци, съобщава БТА.