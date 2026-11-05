Зеленски: Надявам се, че резултатът от избори в САЩ ще доведе до повече подкрепа за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю снощи, че се надява успехът на Демократическата партия на междинните избори в САЩ да доведе до по-голяма подкрепа за Киев в продължаващата вече четири години и половина война с Русия, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви пред германската телевизия Цет Де Еф, че се надява промените, предизвикани от поемането на контрола над двете камари на Конгреса на САЩ от демократите през следващата година, да бъдат в полза на Киев.

"Благодарен съм и на републиканците, но демократите говорят много ясно за подкрепата за Украйна и за предоставянето на помощ за страната", заяви Зеленски в коментари, предоставени на немски език от Цет Де Еф преди излъчването на интервюто. "Те говорят за възстановяване на връзката между САЩ и Европа ... Затова има надежда, че ще се установи баланс на силите и че ще получим повече подкрепа", добави той, цитиран от БТА.

Зеленски заяви, че по-голямата подкрепа от страна на САЩ би могла да окаже влияние върху руския президент Владимир Путин. "Ако Конгресът сега говори за силна финансова подкрепа или военна помощ, както прави и демонстрира днес Европа, то това ще бъде нещо положително, което ще окаже влияние върху Путин", посочва украинският президент, цитиран от Цет Де Еф.

Зеленски положи значителни усилия да изглади отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп, особено след срещата в Овалния кабинет през февруари 2025 г., когато украинският президент беше обвинен, че е "неблагодарен" за помощта от САЩ. През последните седмици Тръмп предприе няколко стъпки в полза на Русия, включително споразумение за внос на руски дизел и облекчаване на санкциите срещу Москва. Идната седмица обаче трите страни ще проведат мирни преговори в Абу Даби с цел сключването на споразумение за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс.

В понеделник специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че американските посредници ще съберат делегациите от Украйна и Русия в Абу Даби на 10 и 11 ноември, за да обсъдят споразумения за сигурност след края на войната и деескалацията на напрежението.